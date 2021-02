Midten af maj kan blive det helt store vendepunkt, hvor Danmark kan åbnes markant.

Sådan lyder budskabet fra Mette Frederiksen, som taler om et 'tipping point' i midten af maj.

B.T. skrev torsdag, at alle ældre over 65 år samt udsatte grupper er færdigvaccineret 16. maj ifølge den nuværende vaccineplan.

Derfor spurgte B.T. fredag morgen Mette Frederiksen, om det punkt, hvor alle ældre og sårbare efter planen er vaccineret, kan blive tidspunktet, hvor Danmark vil komme tæt på en fuld genåbning.

»Der er et springende punkt, når alle dem, der er i primær risiko, er vaccineret. Når vi har fået alle dem vaccineret, står vi i en helt anden situation,« siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»Og til den tid er vores forhåbning og forventning, at vi kombineret med test af den øvrige befolkning kan have et meget mere normalt Danmark end det, vi oplever i dag.«

Torsdag sagde professor og virolog Allan Randrup Thomsen til B.T., at midten af maj kan blive helt afgørende.

»Det bliver et skæringspunkt, hvor meget formentlig kan åbnes med visse begrænsninger. Men vi kan omvendt ikke åbne alt på en gang og være ligeglade med corona, bare fordi alle ældre og sårbare er vaccineret,« siger han og uddyber:

»Det handler nemlig ikke kun om dødstal, men lige så vel om, at sygehuskapaciteten skal kunne følge med.«

Indtil videre har 362.158 danskere fået første stik, mens 180.439 har fået andet stik. Dermed er blot 3,1 procent af danskerne færdigvaccineret.

Fredag er myndighederne i gang med en tryktest af vaccineindsatsen i Danmark. I alt bliver ca. 30.000 danskere vaccineret på én dag.

»Vi gør det her, fordi vi forventer ketchupeffekt, når der kommer flere vacciner hen over foråret. Hvis en stor mængde vacciner kommer på én dag, så skal vi hurtigt have dem ud at virke,« siger Mette Frederiksen.

Men vaccineplanen er flere gange skredet, og igen tyder det på, at de grupper, der efter planen skal have første stik i denne uge, ikke når det.

»Ingen kan ikke give garantier for, at vaccineplanen holdes. Vi er blevet forsinket, fordi firmaerne ikke har leveret vaccinerne, som vi har aftalt. Men det, vi kan gøre, er, at i det øjeblik, vaccinerne lander på dansk jord, så bliver de også givet. Og der ligger vi heldigvis helt i front,« siger Mette Frederiksen.

I den kommende tid skal Folketingets partier forhandle en langsigtet genåbningsplan. Den vil sætte rammerne for, hvornår og hvordan samfundet skal åbnes frem mod sommer.

Ifølge vaccineplanen er alle danskere over 15 år, som ønsker en vaccine mod corona, blevet færdigvaccineret.