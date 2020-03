»Jeg vil meget gerne høre jeres historier fra den nye virkelighed, vi alle står i.«

Sådan starter Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, et opslag på sin Facebookside, hvor hun løbende vil dele ud af nogle af de historier, der lander i indbakken.

For de seneste uger er danskeres liv blevet vendt godt og grundigt på hovedet. De fleste lever lige nu i en hverdag, der er alt andet end normal med blandt andet lukkede skoler, daginstitutioner og butikker, mens alle også rådes til at holde afstand og blive derhjemme.

Tirsdag aften har Mette Frederiksen så givet ordet til den første dansker - akutsygeplejersken Christina. Samtidig takker statsministeren hende for, hvad hun og hendes mange kollegaer gør i disse dage. Du kan se hele opslaget i bunden af artiklen.

'Christina og hendes kollegaer er vores fronttropper i disse alvorlige dage. Vi har brug for dem. Til gengæld har de brug for, at I bliver hjemme. Til jer i sundhedsvæsenet: I passer på os andre. Pas også på jer selv.'

Derefter får Christina lov til at fortælle om sin hverdag, der på mange måder er den samme, som den altid har været, men alligevel er helt anderledes.

'For ikke så længe siden var stemningen omkring os som sygeplejersker blandet. Nu er vi nærmest superhelte – alle hepper på os. Jeg modtager dagligt støttende og kærlige hilsner på mine sociale medier,' starter hun og fortsætter:

'Det er en overvældende følelse, for selvom alt omkring mig er anderledes, er jeg stadig sygeplejerske. Jeg står op, tager på arbejde, giver den gas med alt, hvad jeg har, og så tager jeg hjem igen. Præcis som jeg altid har gjort det.'

Hun fortæller videre, hvordan de vante arbejdsgange i denne tid nu er væk, hvilket betyder, at al deres erfaring, træning og viden virkelig kommer i spil, ligesom hun nu føler, at alt det, hun som sygeplejerske kan, får en bærende værdi.

'Den tillid, der bliver udvist os i øjeblikket, bruger vi til at vokse og tage ansvar for at sende de ikke-akut syge hjem til kærlig selvomsorg og sikre, at vores akutte ressourcer bliver brugt til dem, som har brug for det,' fortæller akutsygeplejersken også.

Hun slutter af med at takke for den støtte, som de lige nu modtager i massevis.

'Tak til de mange, der støtter os for tiden. Vi står klar til at løfte opgaven i den kommende tid. Til gengæld beder vi jer om at blive hjemme, så vi kan følge med.'

