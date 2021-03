Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke svare på spørgsmål om dobbeltstraf for coronakriminalitet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ville konsekvent tirsdag ikke svare på spørgsmål om konsekvenserne af, at regeringen og et flertal i Folketinget sidste år indførte dobbeltstraf for forbrydelser "med baggrund i eller sammenhæng med" covid-19-pandemien".

Loven har ført til, at en 30-årig kvinde fredag blev idømt to års ubetinget fængsel for at have opfordret og medvirket til angreb på politiet efter en demonstration mod covid-19 restriktioner, hvor 16 betjente kom til skade.

Det har rejst debat om loven, og hvorvidt en sådan straf var hensigten med den.

Læs her statsministerens svar på spørgsmål til den lov tirsdag på et pressemøde:

Spørgsmål: Der kører en del sager ved domstolene i øjeblikket, hvor folk får dobbeltstraf, fordi der er corona. Hvorfor er det, at forbrydelser skal straffes dobbelt så hårdt, bare fordi der er corona?

- Konkrete sager ved domstolene udtaler jeg mig selvfølgeligt ikke om.

Spørgsmål: Så principielt, hvorfor?

- Du startede dit spørgsmål ved at referere til verserende sager. Derfor kommer jeg ikke til at udtale mig om det.

Spørgsmål: Jamen så fjerner vi den del.

- Jamen det er verserende sager, du spørger til, og derfor har jeg ingen kommentarer.

Spørgsmål: Du har ligesom mange andre politikere stemt for, at paragraf 81d, der giver dobbeltstraf, hvis forbrydelser er coronarelateret. Hvorfor skal man have dobbeltstraf for at lave noget til en corona-demonstration i forhold til eksempelvis en klimademonstration?

- Hvis I ønsker principielle kommentarer fra regeringen i forhold til den lovgivning, der er, så kan justitsministeren (Nick Hækkerup red.) svare på det.

- Selvfølgelig spørger I i relation til verserende sager. Og det har jeg stor respekt for. Men jeg kommer ikke til at udtale mig om det.

Spørgsmål: Jeg spørger til den lov, som du har stemt for som folketingsmedlem. Hvorfor skal det give dobbeltstraf?

- Jeg henviser til justitsministeren.

Spørgsmål: I går anholdt politiet en kvinde for som administrator for en Facebook-gruppe at have lagt et billede op af en dukke med et billede af dig på, der blev brændt. Flere eksperter siger, at vi er ude på en alvorlig glidebane. Hvad tænker du, når du hører det?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i de konkrete eksempler. Ikke mindst når jeg kan forstå, at jeg selv er involveret, i hvert fald på billedsiden. Jeg har ikke kommentarer til verserende sager.

Spørgsmål: Så lad mig spørge generelt. Har de, der i øjeblikket ser retsstaten være på en glidebane, noget at have deres bekymring i?

- Jeg kommer ikke til at gå yderligere ind i de her verserende sager. Jeg må bede jer om at henvende jer til justitsministeren.

Spørgsmål: Helt generelt - uden relation til nogen verserende sager - da loven om ekstra straf blev vedtaget sidste år, stod vi i en meget usikker situation. Nu er vi kommet meget videre, men har stadig dobbeltstraffe - en lov der står til at køre helt til nytår. Som du ser det, tror du så, der er behov for at have dobbeltstraffe helt til nytår?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i denne her situation, for selvfølgelig spørger I på baggrund af nogle verserende sager, som jeg ikke vil forholde mig til.

- Har man et konkret spørgsmål til lovgivning, så kan justitsministeren svare på det.

