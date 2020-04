Selvom dronning Margrethe altid har haft et tæt samarbejde med de danske statsministre, har coronakrisen resulteret i en helt særlig fortrolighed mellem hende og Mette Frederiksen.

Særligt en nylig samtale mellem de to står tydeligt i den danske statsministers hukommelse.

Det fortæller hun i dokumentaren 'Alletiders dronning', som sendes på TV 2 i anledning af dronning Margrethes 80-års fødselsdag.

Samtalen mellem Mette Frederiksen og dronning Margrethe fandt sted under er meget kritisk fase under coronaudbrudet - naturligvis over telefon - hvor statsministeren fortalte Dronningen om de forskellige dilemmaer, krisen fører med sig.

I anledning af dronning Margrethes 80-års fødselsdag, afslører Mette Frederiksen det mest rørende øjeblik, hun har haft med den danske monark. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere I anledning af dronning Margrethes 80-års fødselsdag, afslører Mette Frederiksen det mest rørende øjeblik, hun har haft med den danske monark. Foto: Niels Christian Vilmann

Det var dog ikke kun landets tilstand, den 80-årige monark var interesseret i at høre om. Hun sluttede nemlig samtalen af med at spørge, om Mette Frederiksen husker at passe på sig selv i denne usædvanlige tid.

Mette Frederiksen har - som langt de fleste nok kan forestille sig - ikke meget tid til afslapning her midt i coronakrisen. Derfor lød svaret til Dronningen også, at der nok først bliver tid til at passe på sig selv, når alt det her er overstået.

Det var dog ikke det svar, Dronningen ville høre.

»Ja, men nu er det tante dronning, der taler, og De skal passe godt på dem selv,« lød det i den anden ende af røret.

Dronning Margrethe fylder torsdag 80 år. Foto: ROBERT MATIC Vis mere Dronning Margrethe fylder torsdag 80 år. Foto: ROBERT MATIC

Og dét gjorde altså indtryk på statsministeren.

»Det var faktisk en meget sød situation: Der er altså noget særligt over, når dronning Margrethe trækker tante-kortet,« siger Mette Frederiksen.

Torsdag har statsministeren lavet opslag på både Facebook og Instagram, hvor hun lykønsker dronning Margrethe.

'Der er opbakning til det danske kongehus. Stærkere end i mange år. Større end i andre lande. Det er i høj grad dronning Margrethes fortjeneste,' skriver hun blandt andet i sin hilsen.