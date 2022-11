Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det skulle ellers have været så hyggeligt.

Tirsdag eftermiddag havde fungerende statsminister Mette Frederiksen inviteret partilederne til at se fodboldlandskampen mellem Danmark og Tunesien sammen på storskærm i forlængelse af regeringsforhandlingerne på Marienborg.

Men den teambuildingeøvelse var der ikke den store interesse for at deltage i fra de andre partilederes side.

Arrangementet er derfor blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger, oplyser Socialdemokratiet til B.T.

Regeringsforhandlingerne er nu gået ind i sin tredje uge. Tirsdagens program på Marienborg står på et fælles såkaldt temamøde om udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Enhedslisten langede mandag i B.T. hårdt ud efter den fungerende kulturminister Ane-Halsboe Jørgensen for at fedtspille og gå i flyverskjul, når det gælder en kommentar til, at FIFA indikerer, at det vil få sportslige konsekvenser at gå på banen ved VM med et regnbuefarvet anførerbind.

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard er meget utilfreds med den tavshed fra Ane-Halsboe Jørgensen.

»Som jeg tidligere har sagt er det fedtspilleri, at regeringen ikke vil melde klart ud,« sagde partiets kulturordfører Søren Søndergaard og tilføjede:

»Konsekvenserne af det bliver klart nu, hvor spillerne får pistolen sat for brystet af FIFA. Men der er ingen fribilletter. Hvis ikke regeringen siger klart fra, så accepterer den reelt tingenes tilstand.«

Hør podcasten VM-vinduet, hvor Kim Vilfort og værten Adam Holm i dag var på besøg: