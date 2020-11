En person i statsministerens familie er testet positiv for corona. Derfor er besøg på Amalienborg aflyst.

Med kort varsel måtte statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aflyse sit planlagte besøg på Amalienborg.

Her skulle statsministeren have præsenteret ændringer i regeringen for dronningen, efter at Mogens Jensen onsdag trådte tilbage som fødevareminister.

Besøget på Amalienborg skulle være gennemført klokken 11.00. Men kort før fik statsministeren besked om, at "en person i statsministerens familie" torsdag er blevet testet positiv for corona, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Statsministeren har ikke været "nær kontakt" jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledninger herom med den pågældende. Statsministeren vil dog ud fra et forsigtighedshensyn i dag blive testet, sådan at statsministeren ved en negativ test kan genoptage sine fysiske forpligtelser hurtigst muligt, skriver Statsministeriet pressemeddelelsen.

For ikke at udsætte dronningen for eventuel smitte vil statsministeren ikke møde fysisk op på Amalienborg "uanset et negativt testsvar" torsdag, oplyser Statsministeriet.

Heller ikke Mogens Jensen vil møde op, da han har været sammen med statsministeren i går.

I stedet vil Mette Frederiksen som udgangspunkt telefonisk præsentere rokaden for dronningen 14.30 torsdag, oplyser Statsministeriet.

Derefter kan de tiltrædende ministre modtages af dronningen på Amalienborg.

Hvis Mette Frederiksen får et negativt testsvar torsdag vil hun "traditionen tro, præsentere de tiltrædende ministre for offentligheden på slotspladsen", oplyser Statsministeriet.

Der vil herefter ske overdragelser i de berørte ministerier fra kl. 16.00.

Mogens Jensen skal i afskedsaudiens hos dronningen på Amalienborg på et senere tidspunkt, oplyser Statsministeriet.

/ritzau/