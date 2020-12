Statsministeren bliver nu kaldt i samråd for at forklare sig i minksagen.

Det skyldes, at interne regeringsdokumenter – som B.T. torsdag kunne afsløre – modsiger hendes centrale forsvar i sagen.

»Statsministerens svar virker fabrikeret, så det passer ind i regeringens kram,« siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der tager initiativ til samrådet.

»Mette Frederiksen bliver nødt til at forklare, hvorfor hendes forklaring ikke passer med det, der står i regeringens interne dokumenter. Det får alle alarmklokker til at ringe.«

»Man sidder med en ubehagelig fornemmelse af, at regeringen prøver at fabrikere et tænkt scenarie,« siger Kristian Thulesen Dahl. Foto: Liselotte Sabroe

Statsministeren har fastholdt, at regeringen ikke tog en beslutning om at lukke minkerhvervet. De besluttede kun at aflive alle mink, sagde hun 25. november i Folketingssalen.

Men i de interne dokumenter omtaler regeringen beslutningen som 'nedlukningen af erhvervet', og at aflivningen af alle mink betød, at 'branchen de facto vil blive lukket'.

Spørgsmålet er centralt i forhold til, om regeringen brød grundloven, og om den gjorde det bevidst.

For regeringen var af embedsværket advaret om, at der manglede lovhjemmel til at lukke minkerhvervet.

Aflivede mink begraves som led i regeringens Operation Mink. Foto: Morten Stricker

»Vi kan nu se, at regeringen udmærket var klar over, at de lukkede minkerhvervet med deres beslutning. Hvad er det, regeringen vil sikre sig mod ved at fortælle en anden historie, end det der var virkeligheden?« spørger Kristian Thulesen Dahl – og giver selv et bud:

»Det kan være på grund af, at de var advaret om den manglede lovhjemmel, og så tilpasser de deres svar efter det. Man sidder med en ubehagelig fornemmelse af, at regeringen prøver at fabrikere et tænkt scenarie for at slippe billigere ud af det her juridisk og økonomisk,« siger han.

Afsløringen af de interne dokumenter har torsdag skabt debat på sociale medier.

Den tidligere justitsminister Søren Pind sammenligner Mette Frederiksens minksag med Inger Støjbergs instrukssag.

Sagen er alvorlig for Mette Frederiksen, siger Søren Pind, tidligere justitsminister. Foto: Liselotte Sabroe

'Det her – det er alvorligt. Jeg håber seriøst, at de mennesker, der afgav knap 10.000 såkaldte likes af min kritik af Inger Støjbergs 'klart ulovlige' adfærd, vil give sig tid til at læse denne artikel – og dele den,' skriver han på Facebook og tilføjer:

'Det vigtigste i retsstaten er, at vi alle er lige, når det kommer til loven. At vi er nødt til at være imod og forfølge ulovlig adfærd – uanset om det er Inger eller Mette, Per eller Poul, der udøver den. Og dagens artikel her er dybt alvorlig for Mette Frederiksen – uanset hvordan man vender og drejer det.'

Enhedslistens Pelle Dragsted mener derimod, at sagen har haft nok konsekvenser, fordi fødevareminister Mogens Jensen trak sig som følge af sagen.

'Forskellen er bare den, at regeringen nu har lagt sig fladt ned og undskyldt og afsat den ansvarlige minister. Mens den forrige holdt hånden over Støjberg og nægtede, at der var begået fejl og lovbrud,' skriver han som svar til Søren Pind.

Mette Frederiksen har ikke villet svare på B.T.s spørgsmål om sagen.

Men hun kommer højst sandsynligt til at afgive en forklaring under vidnepligt.

For et flertal i Folketinget er blevet enige om, at minksagen skal undersøges af en uvildig granskningskommission ledet af en dommer.