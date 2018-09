Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen kigger langt tilbage i bagkataloget over populære danske film, når hun skal beskrive forholdet mellem Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl og statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Nemlig til Bille Agusts klassiker 'Zappa' fra 1983, hvor den trivelige arbejderdreng Mulle ikke bare må bide i det sure æble for at være med i hulen, men må smage selve ydmygelsen i form af en skovsnegl. Mulle rimer endda på Thulesen Dahls kælenavn Tulle.

»Mulle. Tulle. Lad nu være med at spise den skovsnegl. Det kan godt være, du kan få en rokokopude af Løkke. Men det får danskerne ikke mere velfærd ud af,« siger Mette Frederiksen i sin store tale på Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres Center lørdag formiddag.

»I de seneste tre år har vi sammen med Dansk Folkeparti forhindret den borgerlige regering i at hæve pensionsalderen. Vi har forhindret dem i at give topskattelettelser. Det er rigtig gode resultater. Men ærligt talt, Kristian Thulesen Dahl. Hvorfor peger I egentlig på Lars Løkke? Det giver ærlig talt ingen mening,« siger hun

Mette Frederiksen beskylder Lars Løkke for snyd og bluff:

»Lars Løkke Rasmussen sagde, at han ikke ville være statsminister for enhver pris. Det blev han. Det er han. Det vil jeg ikke! I store annoncer påstår Lars Løkke, at Venstre arbejder for fællesskabet. Men helt ærligt, hvor meget tror Løkke, han kan snyde folk? Regeringen har skåret på velfærden år efter år. Nu vil de så pludselig bruge flere penge, straks som folketingsvalget nærmer sig. Tror I på det?« lyder det fra Mette Frederiksen.

»Og Lars Løkkes kommunalreform. Den startede vel den største centralisering af Danmark siden enevælden. Politiet er væk mange steder. Det er uddannelsesinstitutionerne også. Og hospitaler, ja, dem er der også blevet færre af. Nu påstår Løkke så, at man vil et Danmark i balance. Tror I på det? Jeg tror ikke på det. Jeg tror, det er bluff,« siger Mette Frederiksen.

Hun er ramt af en alvorlig forkølelse, der ikke blev bedre af, at hun og andre top-socialdemokrater blev fanget i silende regn, da de forlod en restaurant i Aalborg fredag aften. Men det kan man ikke mærke, når hun står på talerstolen i Aalborg, hendes egen nye kreds.

Hun og hele partiet er mere klar end nogensinde til at indtage regeringskontorerne. Det er partiets sidste kongres inden valget, og kravet fra medlemmerne er klart: Når Socialdemokratiet holder kongres næste gang, skal Mette Frederiksen være statsminister. Alt andet vil være et lammende nederlag.

Men hun har lagt forhindringer på vejen for sig selv. Hendes hårde udlændingepolitik samt hendes og gruppeformand Henrik Sass Larsens lettere arrogante stil overfor de potentielle støttepartier har skubbet Radikale, Enhedslisten og Alternativet så langt væk, at de ikke vil pege på Frederiksen.

Det kan betyde, at Mette Frederiksen må deponere sine politiske manøvremuligheder og handlekraft hos Kristian Thulesen Dahl, hvis »rød blok« får flertal efter valget.

Derfor appellerer Mette Frederiksen også til de røde partier i talen:

»En regering under min ledelse vil trække Danmark i en ny retning. Det kan vi ikke gøre uden SF. Uden Radikale. Uden Enhedslisten. Uden Alternativet. Vi kommer aldrig til at tage nogen mandater, nogen partier, nogen vælgere for givet. Og uanset om man skriver sine ønsker på en serviet eller sender dem på SMS – så lytter vi. Og vi lytter godt efter. For selvfølgelig skal det være sådan, at partier, der vil støtte en socialdemokratisk regering, også får indflydelse. Selvfølgelig!«

»SF er ligesom os optaget af at skabe en god offentlig sektor, hvor der er mere tid og mere tillid til pædagoger og skolelærere. Sammen med Alternativet kan vi bringe Danmark derhen, hvor vi igen kan være det globale fyrtårn, når det handler om miljø og klima. Det Radikale Venstre og vi vil satse på uddannelse. Og Enhedslisten vil gøre op med grådighed og ulighed. Det vil vi også,« lyder det fra Mette Frederiksen.