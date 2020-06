Både på og uden for Christiansborg er presset på Mette Frederiksen og regeringen ikke til at tage fejl af: Giv danskerne deres indefrosne feriepenge.

Det bliver et af de største salgsmål, når forhandlingerne om en såkaldt 'sommerpakke' for alvor går i gang de kommende dage.

Trisdag åbnende Mette Frederiksen for første gang op om de højaktuelle feriepenge, da De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, spurgte hende i Folketingets spørgstime.

Hvad taler imod, at vi udbetaler danskernes egne penge?

»Der er ikke meget, som taler imod, og derfor indgår det selvfølgelig også utrolig meget i vores overvejelser,« sagde Mette Frederiksen.

Hvornår regner statsministeren med, at vi kan få en afklaring på det her?

»Vi er nu i en sitauion, hvor der er en trepartsaftale om afslutningen på hjælpepakkerne. Der bliver politiske forhandlinger hos finansministeren i denne uge. Her synes vi, at det er naturligt også at diskutere den langsigtede økonomiske plan. Det kunne også være feriepengene,« sagde Mette Frederiksen

»Det er hjemme, har jeg næsten lyst til at sige,« afsluttede Søren Pape Poulsen med et skævt smil.

Ifølge B.T.s oplysninger håber regeringen at lande en aftale i denne uge.

Også Enhedslistens forslag om at sende en skattefri check på 10.000 kroner ud til alle danskere, der tjener under 32.000 kroner om måneden, blev debatteret.

I den forbindelse fik B.T. en opsang med på vejen af Mette Frederiksen.

Statsministeren var mildest talt ikke tilfreds med B.T.'s artikel mandag, hvor B.T. opridsede de mange forslag, der er på bordet til forhandlingerne om at stimulere danskernes forbrug.

»Jeg så den artikel i B.T., hvor der stod: 'Der er penge på vej til dig' og noget med en gaveregn. Jeg synes, det er ærgerligt med den type journalistik. Det omtales allerede nu som om, det er besluttet,« sagde Mette Frederiksen:

»Vi er ikke i nærheden af at have truffet nogen beslutning. Så man må ikke begynde at indregne, at man får 10.000 kroner ind i sit budget.«

På trods af Mette Frederiksens opsang bekræftede hun dog B.T.'s oplysninger om, at udbetaling af mindst en del af de indefrosne feriepenge er på bordet.

Samtidig erklærede hun 'sympati' for et andet forslag, der er beskrevet i artiklen: Enhedslistens forslag om at sende en check på 10.000 kroner til en stor del af befolkningen.

»Det har jeg helt oprigtigt kæmpe sympati for, og jeg kan se, at mange økonomer anbefaler helikopterpenge,« sagde Mette Frederiksen blandt andet, da Pernille Skipper spurgte ind til Enhedslistens forslag:

»Det minder om den diskussion, vi lige nu har om feriepenge. Men vi kommer til at være den kedelige part og gøre opmærksom på, at der er en økonomi, vi skal tage vare på på den anden side af krisen også.«

Til gengæld sagde Mette Frederiksen, at hun ikke har meget fidus til det forslag, som Venstre er kommet med: En halvering af momsen resten af 2020.

»Jeg har mere fidus til det, man kalder helikopterpenge end det med moms. Det er der mange økonomer, der har advaret imod,« lød det.