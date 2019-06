Selv om S ønsker en aftale med blå blok om ydelser til udlændinge, så får V ikke veto-ret.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, siger, at hun vil stå vagt om "den brede udlændingepolitik". Men det betyder ikke, at Venstre får veto-ret på, om ydelserne til udlændinge skal sættes op.

Det siger Mette Frederiksen i søndagens duel med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på DR1.

Aftenens duel kommer efter to store meldinger på området fra de to statsministerpartier søndag.

Til Jyllands-Posten sagde Lars Løkke Rasmussen, at han ønsker at sætte kontanthjælpen yderligere ned til personer, som efter lang tid i Danmark fortsat ikke taler dansk.

Konkret foreslår Løkke, at kontanthjælpen sættes ned med 1580 kroner om måneden for personer, som ikke kan bestå prøven Dansk 2. Dermed lægger han nu yderligere pres på Mette Frederiksen, hvis mulige støttepartier alle ønsker ydelserne sat op.

Både Enhedslisten, SF og De Radikale har i forskellige betoninger lagt op til, at Mette Frederiksen ikke bliver statsminister, medmindre hun sætter ydelserne op.

Søndag aften - få timer før duellen - svarede Socialdemokratiet igen i Berlingske. Her lød opfordringen fra Socialdemokratiet, at man efter valget ønsker blå blok går med i en aftale om kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers reglen.

Det fik Lars Løkke Rasmussen til at spørge, om Mette Frederiksen vil give Venstre veto-ret på, om ydelserne skal sættes op.

Det vil i givet fald være et klart signal til Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet om, at de ikke får held med at presse Socialdemokratiet. Og ifølge Løkke sende et klart signal om, at udlændingepolitikken føres hen over midten frem for til venstre side i Folketinget.

Men det kommer ikke til at ske:

- Jeg kommer ikke til at udstyre dig med en veto-ret, siger Mette Frederiksen.

Hun fastholder, at hun ikke går til valg på at sætte ydelserne op, men at lave enkelte ændringer, så børn eksempelvis kan få udstyr til at gå til sport.

På spørgsmålet om, hvorvidt Socialdemokratiet ikke vil "flytte et komma" på integrationsydelsen efter valget, siger Mette Frederiksen:

- Jamen, jeg har det sådan med ydelserne, at hvis vi bare afskaffer integrationsydelsen, så vil en flygtningefamilie, der lige er kommet til Danmark, få næsten 120.000 kroner mere til sig selv efter skat om året. Det synes jeg vil være dybt urimeligt.

- Betyder det så, at der ikke er ting, der skal løses. Nej, det gør det ikke. Vi vil gerne gøre noget for de børn, som ikke kan gå til fodbold, fordi deres familie ikke har råd til et par fodboldstøvler, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet lægger op til, at en såkaldt ydelseskommission skal undersøge ydelserne og give et bud på, hvordan eksempelvis kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225-timers reglen bør indrettes.

/ritzau