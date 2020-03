Sundhedsstyrelsen har ikke bedt om at lukke grænserne, der udelukkende skyldes en politisk beslutning.

Grænserne til Danmark er lukket, og det er en politisk beslutning, understreger statsminister Mette Frederiksen (S), som håber på, at det vil afbøde udbruddet af coronavirus i Danmark.

Lørdag understregede Sundhedsstyrelsen, at det ikke skyldtes en sundhedsfaglig beslutning, at grænserne i Danmark er lukket for alle udlændinge, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Men Danmark er nødt til at handle hurtigt, også selv om der ikke kan peges på studier, der kan understøtte tiltaget, mener statsministeren.

- Vi er ikke i en situation, hvor vi som regering alene kan tillade os at læne os op ad evidens, for vi står med en ny sygdom, som udvikler sig på en måde, myndighederne ikke har kunnet forudse.

- For ganske få uger siden var der en række myndigheder, der mente, at smitten ikke ville komme til Danmark, og at den ikke var farlig.

- Hvis vi skal afvente evidensbaseret viden i forhold til corona, så kommer vi ganske enkelt for sent, siger hun.

Grænserne til Danmark er foreløbigt lukket i en måned frem til 13. april, og borgere frarådes at rejse ud i verden.

- Det giver sig selv, at hvis vi ikke samtidig gør noget ved rejsemønsteret ind og ud af Danmark, så risikerer vi at underminere den strategi, der er valgt i Danmark, siger statsministeren.

EU-Kommissionen har opfordret til, at medlemslandene ikke lukker deres grænser.

Hverken Verdenssundhedsorganisationen, WHO, eller Sundhedsstyrelsen kan pege på sundhedsfaglig evidens for, at det vil afbøde udbruddet af coronavirus at lukke grænserne.

Men det får ikke statsministeren til at tvivle på grænselukningen.

- I sidste ende, når man træffer vidtgående beslutninger for et samfund, så er det selvfølgelig en politisk beslutning. Jeg vil hellere gå et skridt for langt end det modsatte.

- Det andre ikke har gjort, skal vi gøre rettidigt. Meldingen fra Italien til resten af verden er: Gør alt, hvad I kan.

- Det er gruopvækkende at se, at et land, der er så tæt på os, er i den situation, som det er, siger Mette Frederiksen

Hun kalder dog den sundhedsfaglige rådgivning for afgørende.

Europa er nyt epicentrum for coronavirus, og Italien er det land, der er hårdest ramt.

Ifølge statsministeren bør fraværet af andre landes beslutninger få borgerne i Danmark til at tænke sig om.

Mens store dele af det offentlige og private Danmark er lukket ned, har Sverige valgt en anden strategi og afholdt sig fra lige så drastiske tiltag.

