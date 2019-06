Økonomi- og indenrigsministeriet splittes op, så økonomidelen flyttes til Finansministeriet under Wammen.

Danmarks nye statsminister, Mette Frederiksen (S), har ved flere lejligheder udtalt, at hun vil have et mere magtfuldt statsministerium.

Hun har samtidig udtalt, at Finansministeriet har sat sig på magten, og at de andre ministerier har svært ved at udvikle politik uden fra første færd at måle på, hvad det vil betyde for økonomien.

Ved regeringsdannelsen torsdag stod det dog klart, at en stor andel af økonomidelen i det tidligere økonomi- og indenrigsministerium bliver flyttet til Finansministeriet, som dermed bliver styrket.

- Det er en vis styrkelse af Finansministeriet, men ikke markant, fordi ministeriet også afgiver overenskomsterne, siger projektleder ved Forum på Københavns Universitet, Henrik Hjortdal.

Der er dog det forbehold, at vi endnu ikke ved, hvad der skal ske med Statsministeriet, som kan tage opgaver generelt fra Finansministeriet.

Ændringerne skyldes ifølge politisk kommentator ved Berlingske Thomas Larsen, at det er en etpartiregering, som vil samle den økonomiske magt.

- Det er helt tydeligt, at Mette Frederiksen har ambitioner om at styrke Statsministeriet. Hun vil være en regeringschef, der i høj grad leder og fordeler arbejdet internt, og hun vil tage store opgaver ind i ministeriet.

- Umiddelbart vil det svække Finansministeriets magt, men på den anden side er der kun et finansministerium i den nye regering. Der er ikke noget økonomiministerium ved siden af, og dermed bliver det styrket, siger han.

Opgaverne fra innovationsministeriet bliver ved samme lejlighed lagt under finansministeren, som bliver Nicolai Wammen (S).

Han gav ved overdragelsen af ministeriet torsdag udtryk for, at det grønne skal fylde mere i Finansministeriet fremover.

Ansvaret for forhandlingerne om overenskomst for de mange offentlige ansatte, samt løn, pension, ledelse og personale overføres fremover til Skatteministeriet.

- Det er meget opsigtsvækkende. Overenskomsterne går over i Skatteministeriet, hvilket er et helt usædvanligt sted at lægge dem.

- Det er en klar svækkelse af Finansministeriet på det punkt og en rendyrkning af Finansministeriet omkring økonomi og budgetter, siger Henrik Hjortdal.

Han fremhæver desuden, at klimaminister Dan Jørgensen (S) skal sidde i det magtfulde økonomiudvalg, hvilket er et nybrud.

- Det er ikke helt almindeligt at ressortministre har plads i udvalget. Der kan være tale om et ønske om en vis magtbalancering mellem Finansministeriet og Klimaministeriet.

Da der var flere partier i regering, gav det mening at dele økonomien mellem flere parter. Men nu skal det samles.

- Det er, fordi vi har en etpartiregering, og så er det faktisk logisk at samle hele styringen af den økonomiske magt i Finansministeriet, siger Thomas Larsen.

