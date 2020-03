Regeringen har indført restriktioner i Danmark på grund af udbruddet af coronavirus og lukket store dele af landet delvist. De er mandag forlænget til 13. april.

Der er dog ikke indført et egentligt udgangsforbud, som andre lande har set sig nødsaget til. Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser ikke, at det kan ske på sigt, men hun vil se tiden an.

- Vi har gjort ganske meget i Danmark, og vi har gjort det hurtigt. Vores forhåbning er, at vores samlede initiativer vil gøre, at vi håndterer krisen bedre end andre europæiske lande, siger hun på et pressemøde mandag.

Hun takker borgerne for, at langt størstedelen har lyttet til regeringen og myndighedernes opfordring og har fulgt retningslinjer, der går på, at man skal holde sig hjemme og undgå kontakt med andre.

Hvis danskerne forsætter med at respektere retningslinjerne, er det vurderingen, at vi kan komme langt med bekæmpelsen af corona. Men jeg afviser ikke yderligere initiativer

- Påskeferien er rigtig afgørende. Vi er nødt til at dæmpe aktiviteten i påsken, siger statsministeren.

Hun opfordrer til, at borgerne ikke rejser i påsken. Hverken til udlandet eller internt i Danmark.

- Jeg har forståelse for, at man gerne vil i sommerhus, men vi har brug for at dæmpe rejseaktiviteten. Regeringen overvejer selvfølgelig, om vi skal gribe yderligere ind på det område, siger Mette Frederiksen.

Forventningen er, at epidemien vil toppe i ugerne efter påske. Her vil spidsbelastningen ramme sygehusvæsenet.

Mette Frederiksen mener, at en forlængelse af den delvise lukning til efter påske giver god mening.

- Vi følger udviklingen hele tiden.

- Vi kommer ikke til at have en lukning af Danmark i længere tid, end vi vurderer, at det er er nødvendigt, siger statsministeren.

