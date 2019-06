Mette Frederiksen har en anden udlægning end Morten Østergaard om fremskridt i regeringsforhandlinger.

Et skridt frem og to tilbage. Sådan lød skudsmålet fra De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, da han onsdag kom ud fra regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet.

En noget anderledes udlægning har S-formand Mette Frederiksen.

Om Morten Østergaards utilfredshed siger hun:

- Jeg hørte ikke nogen døre, der smækkede. Der er selvfølgelig uenigheder, og det skal der være plads til.

- Jeg synes ikke mindst, at vi begynder at kunne se tegningen til et ualmindeligt flot fælles politisk projekt, vel det grønneste nogensinde i danmarkshistorien.

- Det glæder jeg mig til at tale med partierne om her klokken 18 igen, siger hun.

Mette Frederiksen har dagen igennem forhandlet separat med SF, Enhedslisten og De Radikale, men aftenens forhandlinger bliver en fælles omgang.

Morten Østergaard var efter De Radikales forhandlingsrunde utilfreds med, at det, han kaldte "det økonomiske og værdimæssige fundament" ikke var på plads.

Han afviste derfor enhver tanke om at kunne indgå en delaftale om for eksempel klima, inden de andre ting var på plads.

Klimaet har ellers fyldt meget for partierne i rød blok under valgkampen.

Adspurgt om, hvorvidt hun synes, at De Radikale tager klimaet som gidsel ved at afvise at indgå en delaftale, før andre ting er aftalt, svarer Mette Frederiksen:

- Det kan jeg slet ikke forestille mig, at De Radikale gør. Hvis der er én ting, der står fuldstændig tindrende klart efter det her valg, så er det jo, at danskerne har valgt et politisk flertal, der vil noget med den grønne dagsorden. Jeg tror, at der er store forventninger til os, ikke mindst på klimaområdet.

- Derfor vil jeg gerne rykke videre med partierne, så vi snart kan fortælle danskerne, at det at ville løse klimakrisen, det at have bindende mål og gå foran i Europa og sikre en bedre drikkevandskvalitet, er ikke noget, man bare behøver at tale om.

- Nu kan vi faktisk gå i gang med at løse de problemer, der er. Det håber jeg da, at alle vil bidrage til.

- Klimakrisen er absolut en af vores største udfordringer, og der påhviler os et kæmpe ansvar, som jeg håber, at vi snart kan fortælle danskerne, at vi vil løse.

- Så skal vi også håndtere udfordringer på arbejdsmarkedet, og hvad angår dansk økonomi, men man kan godt gøre to ting på én gang, siger Mette Frederiksen.

