Ny stabschef indtræder i magtfulde regeringsudvalg, men kan ikke stilles til ansvar for Folketinget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har givet sin tætteste rådgiver en central placering i regeringen, hvilket både politiske venner og fjender har kritiseret.

Placeringen skyldes, at Statsministeriet er et lille ministerium, som skal styrkes, fordi Mette Frederiksen vil sidde for bordenden.

Det siger hun på et samråd om Statsministeriets nye stabschef, Martin Rossen, der indtræder i magtfulde regeringsudvalg, selv om han ikke kan stilles til ansvar for Folketinget, fordi han ikke er folkevalgt.

- Statsministeriet skal have flere muskler i forhold til at udvikle politik og koordinere. Det hænger sammen med, at jeg vil sidde for bordenden, det er mit ansvar at drive og lede landet.

Hun påpeger, at der i dag er under 50 akademiske medarbejdere ansat i Statsministeriet, mens der er 3000 akademiske medarbejdere i alle departementer.

Det er sjældent, at selveste statsministeren er i samråd, og sagen har vakt opsigt politisk både i oppositionen og blandt støttepartier.

Martin Rossen får også plads i Økonomiudvalget og Koordinationsudvalget, som er regeringens centrale udvalg, hvor der ellers hidtil kun har siddet topministre samt de øverste embedsmænd.

- Stabschefen er med til at berige de drøftelser og diskussioner, vi har i regeringen, siger Mette Frederiksen om den beslutning.

Som særlig rådgiver kan Martin Rossen ikke stilles til ansvar for Folketinget, da han ikke er underlagt ministeransvarsloven, fordi han ikke er folkevalgt.

Folketingets lovsekretariat har dog konstateret, at der ikke er juridiske problemer ved Martin Rossens rolle i Statsministeriet.

- Jeg vil tro, at den her ordning overlever et regeringsskifte, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen har været både beskæftigelsesminister og justitsminister og har i årevis betragtet forskellige regeringers manøvrerum. Hun oplever, at kompleksiteten kun er taget til i de 20 år, hun har været i politik.

- Jeg må bare sige at efter at have siddet i regering og studeret regeringer, er det min klare overbevisning, at det politiske manøvrerum er blevet mindre og evnen til at regere landet tilsvarende, men det er ikke derfor, at jeg er blevet statsminister.

- Der er fuld gennemsigtighed. Det er ministeren, der står til ansvar, og det gælder også fremover, siger Mette Frederiksen.

I et folketingssvar svarer Mette Frederiksen, at Martin Rossen ikke har instruktionsbeføjelser over for "det almindelige embedsværk".

Det fremgår desuden, at stabschefen ikke har "instruktionsbeføjelser over ansatte i andre ministerier, herunder særlige rådgivere i andre ministerier".

Hun afviser, at Martin Rossen har "kompetencer til på mine vegne at godkende eller afvise sager, der skal forelægges af mig."

Der er udsendt to forskellige pressemeddelelser om sagen fra Statsministeriet.

I nummer to fastslår ministeriet, at Rossens afdeling kun skal bestå af ham selv samt to særlige rådgivere samt en sekretær.

I stedet oprettes der en stilling som udviklingschef, som de fem embedsmænd fra andre ministerier skal referere til.

I et folketingssvar siger Mette Frederiksen, at Statsministeriets overvejelser endnu ikke var færdige, da man udsendte den første pressemeddelelse i begyndelsen af juli.

