Enhver investering i kollektiv trafik er god for klimaet, siger statsministeren efter klimakritik af metro.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder kritikken af, at den nye metroring i København ikke er grøn nok, for en mærkelig diskussion.

- Det er en lidt mærkelig diskussion det der. Tænk, at man er grøn og så er imod en metro, siger statsministeren efter åbningen af den nye metroring i København søndag eftermiddag.

Kritikken er kommet fra Alternativet, der mener, at metroen ikke får tilstrækkeligt mange bilister til at droppe bilen. Blandt andet derfor er den nyåbnede metroring ikke klimavenlig nok, mener partiet.

- Det er en dyr milliardinvestering, som tilmed får meget få til at fravælge bilen til fordel for den kollektive trafik, sagde Fanny Broholm, medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune for Alternativet, lørdag til Berlingske.

Hun henviser til en beregning, der viser, at metroen forventes at fjerne en procent af bilturene i København.

I realiteten er det tal nok et til to procentpoint højere, fortæller Ismir Mulalic, lektor på DTU, til Berlingske.

Det er dog stadig ikke nok, mener Alternativet. Partiet så langt hellere, at der blev bygget en letbane frem for en metro i København for at reducere biltrafikken på vejene.

Det er statsminister Mette Frederiksen uenig i. Hun mener, at alle investeringer i offentlig transport giver grønne tal i klimaregnskabet.

- Ethvert fremskridt i kollektiv trafik er jo godt for miljø og klima.

- Men selvfølgelig skal vi også opfordre til, at flere kommer ud af bilen og hopper over i den kollektive trafik, siger Mette Frederiksen.

Cityringen har været undervejs siden 2009. Den er 15,5 kilometer lang og har 17 stationer.

Den nye ring forbinder København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg.

Cityringen supplerer de nuværende to metrolinjer. Den forventes at få antallet af årlige rejser med metroen til at fordobles.

Åbningen af Cityringen søndag blev fejret med taler, koncerter og fri transport hele dagen i København og på Frederiksberg.

/ritzau/