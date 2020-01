Ifølge Mette Frederiksen er der en oplagt risiko for, at konflikten i området eskaleres efter det amerikanske angreb i Irak. Dog kan statsministeren endnu ikke sige, hvilken betydning attentatet på en iransk militærleder kan få for danske soldater eller almindelige borgere i området. Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix