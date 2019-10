Folketingets åbningsdebat strakte sig over mere end 15 timer. Mange savnede konkrete planer fra regeringen.

Den socialdemokratiske regering har efter lidt over tre måneder ved magten tilsyneladende glemt flere af de løfter, som Socialdemokratiet afgav under valgkampen.

Det er udmeldingen fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tæt på afslutningen af Folketingets åbningsdebat torsdag.

Her krydser han for første gang under debatten verbale klinger med statsminister Mette Frederiksen (S).

Jakob Ellemann-Jensen mener, at det er svært at få svar på, hvordan regeringen vil komme igennem med sine løfter. Og hvordan den forholder sig til truslen fra for eksempel brexit.

- Er det så nu, at vi skal have en finanslov igennem, som ikke tager højde for denne fremtid, og som ret beset gør Danmark fattigere, spørger han.

- Jeg er overhovedet ikke enig i, at finanslovsforslaget gør Danmark fattigere, svarer Mette Frederiksen.

Jakob Ellemann-Jensen er ikke den eneste politiker, der efterlyser svar fra regeringen.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil have svar på, hvor de kriminelle udvisningsdømte udlændinge skal være.

S-regeringen har skrottet den tidligere VLAK-regerings planer om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm til at huse dem.

Også regeringens støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, er klar med kritik før finanslovsforhandlingerne, der bliver indledt i den kommende tid.

SF-formand Pia Olsen Dyhr spørger, hvordan Mette Frederiksen helt konkret mener, at ordningen med minimumsnormeringer i daginstitutioner skal udformes.

Det står der ikke noget om i det forslag til finansloven, som regeringen præsenterede onsdag.

SF ønsker, at der maksimalt skal være én voksen per tre børn i vuggestuer og én voksen per seks børn i børnehaver.

- Jeg står ikke og lægger mig fast på, hvordan tallet præcist skal se ud, siger statsministeren.

- Ligegyldigt hvordan vi gør det, kommer vi i problemer, for det bliver rigtig svært at finde pædagoger nok til denne opgave, siger hun.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, vil stadig have svar på, hvorfor der indgår besparelser på uddannelse i regeringens finanslovsforslag.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, gentager sit partis ønske om, at der bliver sat en milliard kroner af på finansloven til en akut indsats i psykiatrien.

Mette Frederiksen går efter en mere langsigtet plan:

- Jeg vil gerne diskutere psykiatrien, men jeg vil ikke stå på talerstolen og sige, at vi løser alle problemer med én finanslov, siger hun.

Det svar tilfredsstiller ikke Pernille Skipper:

- Jeg appellerer til, at vi finder det på finansloven. Det bør vi. Vi bør finde et akut løft til psykiatrien på finansloven, siger hun.

Klokken 1.15 natten til fredag får Mette Frederiksen det sidste ord.

- Til alle, tak for en lang, men god debat, siger statsministeren.

Tonen har ikke været mere uforsonlig, end at hun umiddelbart herefter får en krammer af både Pia Olsen Dyhr og Jakob Ellemann-Jensen.

Debatten har været i gang siden torsdag klokken 10, kun afbrudt af to spisepauser til henholdsvis frokost og aftensmad.

/ritzau/