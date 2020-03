Sundhedsstyrelsen har ikke bedt om at lukke grænserne, der udelukkende skyldes en politisk beslutning.

Grænserne til Danmark er lukket, og det er en politisk beslutning, understreger statsminister Mette Frederiksen (S), som vil afbøde udbruddet af coronavirus i Danmark.

Lørdag understregede Sundhedsstyrelsen, at det ikke skyldtes en sundhedsfaglig beslutning, at grænserne i Danmark er lukket for alle udlændinge, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Men Danmark er nødt til at handle hurtigt, også selv om der ikke kan peges på studier, der kan understøtte tiltaget.

- Når man anbefaler folk ikke at rejse ud, er det i mine øje lige så logisk at bede folk om ikke at rejse ind.

- Hvis vi skal afvente evidensbaseret viden, så kommer vi ganske enkelt for sent.

- Det giver sig selv, at hvis vi ikke samtidig gør noget ved rejsemønsteret ind og ud ad Danmark, så risikerer vi at underminere den strategi, der er valgt i Danmark, siger statsministeren.

Grænserne til Danmark er foreløbigt lukket i en måned.

EU-Kommissionen har opfordret til, at medlemslandene ikke lukker deres grænser.

Hverken Verdenssundhedsorganisationen, WHO, eller Sundhedsstyrelsen kan pege på sundhedsfaglig evidens for, at det vil afbøde udbruddet af coronavirus at lukke grænserne.

Men ifølge statsministeren er der altså andre grunde.

