Statsministerens særlige rådgiver og stabschef Rossen får 1,44 millioner kroner om året inklusiv pension.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har lavet nye regler for regeringens rådgivere. De sikrer, at hendes toprådgiver, Martin Rossen, får en rekordløn.

For Rossen er undtaget det lønloft, der ellers er en del af reglerne.

Det skriver DR Nyheder.

Mette Frederiksen indsatte i juli sin mangeårige personlige rådgiver, Martin Rossen, som stabschef i et nyoprettet politisk sekretariat i Statsministeriet.

Rossens årsløn lyder på 1,23 millioner kroner eksklusive pension. Medregnes pensionen, får han 1,44 millioner kroner. Så høj en løn har en særlig rådgiver for en statsminister aldrig modtaget ifølge DR Nyheder.

Da han blev ansat, måtte særlige rådgivere ifølge reglerne ellers maksimalt få 1,07 millioner kroner i årsløn.

DR Nyheder spurgte Statsministeriet, hvilke lønregler han var ansat under, når hans løn er markant højere end maksimallønnen.

Svaret lød, at reglerne med lønloftet på 1,07 millioner kroner var den tidligere regerings, og at der ville komme nye regler efter sommerferien, som ville gælde for den nye regering.

De regler er nu kommet. Her er den højeste løn hævet til 1,143 millioner kroner eksklusive pension. Reglerne indeholder dog en væsentlig undtagelse.

Der gælder nemlig særlige vilkår for statsministerens stabschef, som fortsat kan se frem til en løn et stykke over lønloftet.

De Radikales Jens Rohde er forarget over de nye regler. Han siger til DR Nyheder, at man bliver nødt til at have regler, som er forankret i Folketinget og ikke i Statsministeriet.

Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, forklarer, at undtagelsen fra lønloftet skyldes den rolle, som Rossen er tiltænkt i det nye sekretariat.

Den politiske ordfører mener ikke, at Folketinget skal fastsætte regler for, hvordan særlige rådgiver skal aflønnes, skriver DR Nyheder.

Martin Rossen har også fået plads i regeringens koordinations- og økonomiudvalg. Det har udløst kritik for at give særdeles meget magt til en person, som kritikere frygtede ikke vil kunne holdes til ansvar.

/ritzau/