»Det er jo fuldstændig gak«, og »Danmark rokker sig ikke«.

Det er blot nogle af de udtalelser, statsminister Mette Frederiksen (S) har leveret forud for de aktuelle budgetforhandlinger i EU.

Udtalelser, der klart og tydeligt indikerer, at Mette Frederiksen finder det absurd, hvis Danmark skal betale endnu flere milliarder hvert år året til EU.

Ikke desto mindre tyder alt på, at Mette Frederiksen kommer til at bøje sig. Eksperterne er enige: Danmark kommer til at betale ved kasse et.

Spørgsmålet er så, hvorfor i alverden Mette Frederiksen bliver ved med at stå så stejlt, hvis hun nærmest ikke kan undgå at give sig?

Ifølge politisk kommentator Erik Holstein er statsministerens strategi og ordvalg brugt med fuldt overlæg og med politisk fornuft.

»Mette Frederiksen ligger et helt andet sted politisk i forhold til Helle Thorning-Schmidt, der var en jubeltilhænger af EU. Statsministeren ser meget stramt til, hvad pengene bruges til,« siger han til B.T.

»Hun vil for enhver pris vise sin politik. Det er meget vigtigt for Mette Frederiksen at vise, hvad regeringen og Socialdemokratiet kæmper for.«

Efter Storbritanniens gennemførte brexit mangler der penge i EU-kassen, som skal findes blandt de resterende EU-lande. Men Mette Frederiksen står fast og nægter at punge yderligere ud.

Ikke desto mindre er faktum blot, at der skal findes penge.

Marlene Wind, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, har tidligere udtalt til B.T., at Danmark ikke undgår at betale mere. Der skal løftes i flok.

»Selvfølgelig står alle og siger, at de ikke vil betale mere, og bølgerne kommer til at gå højt, men der er meget af det her, der er taktik. Ingen tror på, at Danmark kan slippe for at betale mere,« sagde hun blandt andet.

Danmark betaler i øjeblikket knap 20 milliarder kroner om året til EU.

Det seneste udspil fra EU foreslår, at Danmark fremover skal betale op mod fem milliarder kroner ekstra om året.

Mange af EU-landene er da også enige i udspillet. Derfor er det ikke helt uundgåeligt, hvis statsministeren i sidste ende må give sig – men alligevel kan hun høste point på den lange bane for sine protester, vurderer Erik Holstein.

»I den her situation ender hun måske med at tabe, men alle skal vide, at hun har kæmpet alt det, hun kunne. Selv hvis man taber, er det vigtigt at vise, at man har kæmpet som en løve, og at det ikke er hendes skyld. Det taler til hendes fordel,« lyder vurderingen fra Erik Holstein.

Omvendt betyder dog også, at hendes fremtræden kan medføre konsekvenser til anden side, vurderer Holstein.

»Hun mister måske lidt til EU-kollegerne her og nu. Blandt andet hos Frankrig, der har nogle helt andre interesser. De går ind for, at man booster EU på alle tænkelige måder, så det er helt åbenlyst, at de bliver sure, når hun modarbejder deres interesser.«

»Men hendes fremtræden svarer helt som på den hjemlige scene, hvor det er afsindig vigtigt at stå fast på, hvad hun står for. Hvis du laver en meningsmåling blandt vælgerne, er der formentlig ikke den store opbakning til at betale mere til EU.«

Derfor mener Holstein heller ikke, at statsministeren havner i forklaringsproblemer, hvis Danmark ender med at betale flere milliarder ekstra til EU.

»Vælgerne skal vide, at hun har kæmpet for sine synspunkter. Og intet tyder på, at en mere fleksibel forhandlingsstrategi kunne forhindre et andet resultat.«

Budgetforhandlinger om EUs økonomi fra 2021-2027 fortsætter fredag.

Marlene Wind spår dog, at forhandlingerne ikke kommer nogen vegne på nuværende tidspunkt. Det fortæller hun til B.T. fredag.

»Det slår hårdt mod hårdt lige nu. Det er svært for landene at mødes, fordi de er så langt fra hinanden. Derfor tyder intet på, at der kommer en løsning i dag, fredag.«

Trods Mette Frederiksens stålfaste holdning forventer Marlene Wind fortsat ikke, at Danmark ender med at få sin vilje.

»Det gør de stadig ikke. EU har et kæmpe hul i kassen, så det bliver dyrere for alle.«