Mette Frederiksen siger, at hun håber at være klar til valgkamp fra torsdag efter et maveonde.

- Det her er noget af det mest syrede, jeg har prøvet. Jeg har aldrig troet, at valget skulle komme en dag, hvor jeg lå i en hospitalsseng ude på Herlev Sygehus.

Sådan lyder den første melding fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag udskrev folketingsvalg til afholdelse den 5. juni.

Valgudskrivelsen har blandt andet været præget af, at Lars Løkke Rasmussens modkandidat til statsministerposten ikke var på Christiansborg under valgudskrivelsen.

I en video på Facebook siger Mette Frederiksen tirsdag eftermiddag til sine følgere:

- Du har måske hørt, at jeg er syg. Og det er jeg. Jeg har fået en eller anden madforgiftning. En af de rigtig grimme, som har stået på nu i fire dage, siger Mette Frederiksen.

Hun fortæller, at hun fredag var i Hjørring og Aalborg til arrangementer, men vågnede natten til lørdag "badet i sved":

- Jeg kunne godt mærke, at den var helt gal. Da jeg kom ud i bussen på vej mod Viborg, begyndte jeg at kaste op og har gjort det siden, siger Mette Frederiksen.

- Jeg håber på, jeg satser på, og jeg arbejder på at blive klar igen snart med saltvand og citronsaft, jeg drikker. Jeg bliver ikke klar i dag. Jeg bliver det heller ikke i morgen, men jeg krydser fingre for, at jeg er klar torsdag, siger Mette Frederiksen.

Lars Løkke Rasmussen sagde tirsdag, at han ikke var klar over, at S-formandens sygdom, da beslutningen om valgudskrivelsen blev truffet:

- Jeg vidste ikke, at Mette Frederiksen var syg, da jeg i går meddelte dronningen, at jeg ville udskrive valg i dag, sagde Løkke tirsdag efter valgudskrivelsen og tilføjede:

- Jeg har fuld forståelse for, hvis TV-stationerne vil tilrettelægge partilederrunderne på en anden måde, ved eksempelvis at gennemføre den en anden dag. Jeg skal nok komme, siger Løkke.

På dagen for valgudskrivelsen mødes partilederne traditionelt til partilederrunder på tv, hvor de får lejlighed til at fortælle om deres politik. Tirsdag aften vil Socialdemokratiet dog blive repræsenteret af politisk ordfører Nicolai Wammen i Mette Frederiksens fravær.

Mandag eftermiddag meddelte TV2 omkring klokken 17.00, at Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen skulle mødes i en tv-duel tirsdag aften.

Sent mandag aften delte Mette Frederiksen imidlertid et billede på Facebook, hvor man ser hendes hånd samt et drop.

Mette Frederiksen fortæller i opslaget, at hun har været syg siden natten til lørdag og derfor har været nødt til at aflyse flere arrangementer. Tirsdag omkring klokken 12.00 meddelte Mette Frederiksen, at hun måtte udsætte tv-duellen.

Tirsdag kort efter klokken 13.00 udskrev Lars Løkke Rasmussen valget fra Folketingets talerstol.

