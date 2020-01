Statsminister Mette Frederiksen siger i sin første nytårstale, at flere udsatte børn skal bortadopteres.

For knap halvandet år siden lovede Mette Frederiksen (S), at hun ville være børnenes statsminister, og det løfte følger hun op på i sin første nytårstale.

Vælgerne skal kunne måle hendes regeringsperiode på, om den næste store gruppe børn og unge kommer til at klare sig bedre i samfundet. Det har hun sat som et af de vigtigste pejlemærker.

Med et nyt årti er det passende at tage hul på det arbejde, lyder det onsdag i nytårstalen, som sendes direkte fra embedsboligen Marienborg.

- I dag får nogle forældre for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag. Derfor må vi lægge berøringsangsten væk.

- Det vigtigste, det helt afgørende for et lille barn, er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start, siger hun i nytårstalen.

Trods mange forsøg er det ikke tidligere lykkes at få endegyldigt bugt med den negative sociale arv, som mange familier og ikke mindst børn rundes af, mener hun.

Mette Frederiksen har tidligere peget på, at det skyldes et alt for udstrakt hensyn til at holde børn sammen med deres biologiske forældre, og at skolesystemets læringsidealer svigter de svageste.

Statsministeren mener, at der skal gribes ind noget før og mere konsekvent i form af anbringelser på permanent basis.

- Jeg ved godt, at det ikke er alle, der vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forebygge mere, passe mere på familierne. Det skal vi, men det vil ikke være nok. Vi må entydigt tage børnenes parti, siger hun.

Statsministeren har tidligere været socialordfører, hvor hun har sagt, at skrækkelige sager som dem i Brønderslev, Tønder, Slagelse og Rebild ikke bare er historier om massivt forældresvigt.

Det skyldes også, at samfundet ikke har reageret rettidigt og korrekt.

I Socialdemokratiets børne- og socialudspil fra 2018 står der, at "hensynet til barnet må gå forud for de biologiske forældre".

I den forbindelse talte statsministeren for at anbringe socialt udsatte mødre allerede i graviditeten og at oprette familiehuse.

Hun taler også for at lægge berøringsangsten væk, når det handler om andre kulturer, der kommer til Danmark.

- Nogle forældre kommer fra lande, hvor vold mod børn er tilladt. Det er det ikke i Danmark. I Danmark er det forbudt at slå sine børn. Og piger skal have samme frihed som drenge. Vi må træde i karakter som samfund, siger hun i talen.

/ritzau/