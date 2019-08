Grønland er ikke til salg, gentager Mette Frederiksen, som bedyrer et tæt samarbejde mellem de to lande.

Der er behov for, at Danmark og Grønland har et tæt samarbejde. Det viser sagen om USA's præsident, Donald Trump, der ønsker at købe Grønland ifølge statsminister Mette Frederiksen (S).

Det har været vigtigt for den forholdsvis nye statsminister at besøge Grønland så hurtigt som muligt. Blandt andet for at sikre et tæt samarbejde forud for besøget af den amerikanske præsident, som gerne vil eje Grønland, selv om Danmark og Grønland begge har afvist det.

- Vi har bestemmelser, som sætter rammen for mulighederne og beføjelserne.

- Jeg tror på, jo tættere samarbejde vi har, og jo oftere vi taler sammen om udenrigs- og forsvarspolitik, jo lettere er det.

- Der er jo nogle potentielle spændinger, og det bekræfter behovet for et tættere samarbejde, siger hun under et besøg i Grønland, hvor hun mødes med landsstyreformand Kim Kielsen fra partiet Siumut.

En øget amerikansk tilstedeværelse i Grønland er uundgåelig i lyset af den stigende interesse for Arktis ifølge Mette Frederiksen.

- Det kommer an på mange ting. I en årrække har vi set en meget fredelig udvikling omkring Arktis. Men vi kan se en stigende interesse i Arktis fra andre, som ikke alene handler om investering og udvikling, men som også har en klar sikkerhedspolitisk dagsorden.

- Vi er en del af Nato og er der hinandens vigtigste allierede, siger Mette Frederiksen.

Den amerikanske præsident ventes at besøge Danmark i starten af september, om end han senest har sået tvivl om sin første rejse hertil.

