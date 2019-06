Mette Frederiksen vil fastholde den stramme udlændingepolitik, men lover indflydelse til partier i rød blok.

Et flertal peger på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som dog maner til besindighed, da der har været mange krav til hende i valgkampen.

Derfor mener hun, at det bliver svært at danne regering de næste dage, når den siddende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), er gået til dronningen torsdag.

Det siger hun efter sin valgtale natten til torsdag, hvor rød blok står til 91 mandater, og blå blok står til 79 mandater.

- Jeg tror, det bliver svært, for vi er mange partier, der gerne vil have indflydelse, og alle skal have indflydelse. Når danskerne så klart fravælger blå blok, så har vi en helt særlig forpligtigelse til at få det til at fungere.

- Der er et rigtig flot valgresultat til rød blok, men det er os alle sammen i rød blok, der har hentet sejren hjem, og derfor skal alle kunne se sig i den, siger hun.

Målet er at danne en ren socialdemokratisk regering, som kan samarbejde til højre og venstre i folketingssalen. Og det fastholder hun natten til torsdag.

- Jeg har svært ved at se en regering, der kan være mere manøvredygtig end en socialdemokratisk regering, siger Mette Frederiksen.

Hun fastslår, at hun vil fastholde den stramme udlændingepolitik. Det har vælgerne givet mandat til, mener hun.

- Vi har fået et rigtig flot valg på Lolland, et godt valg mange steder i Sønderjylland, vi er gået frem i Nordjylland, til gengæld har vi tabt noget i storbyerne.

- Det tror jeg hænger sammen med det politiske kursskifte, som vi er slået ind på, men vi vil gerne række ud til de vælgere, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet har foretaget et kursskifte i udlændingepolitikken, hvor partiet er slået ind på en strammere kurs under Mette Frederiksens ledelse.

Hun slår fast, at hun vil samarbejde mere over midten, end Løkke har gjort i den forgangne periode.

- Jeg vil ikke kun være statsminister for dem, der har stemt socialdemokratisk. Hvis jeg bliver det, vil jeg være statsminister for hele Danmark, og det kræver, at jeg rækker hånden langt mere ud, end Lars Løkke har gjort, siger hun.

Lars Løkke Rasmussen har udtrykt et ønske om en SV-regering, men det afviser hun. I stedet lover hun at samarbejde mere.

- Venstre har fået et flot valg, og det tror jeg, er et udtryk for, at danskerne gerne vil have, at vi samarbejder med hinanden, siger hun.

/ritzau/