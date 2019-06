Danmark skal være et af de grønneste lande i verden, men uden at uligheden stiger, siger Mette Frederiksen.

Miljø, klima, natur, drikkevand, energieffektiviseringer og en ny energiaftale er på forhandlingsbordet, når De Radikale, Enhedslisten og SF søndag én efter én mødes med S-formand og kongelig undersøger Mette Frederiksen.

Netop miljø og klima var et af de områder, som vælgerne gik allermest op i under valgkampen. Den socialdemokratiske formand er overbevist om, at de fire partier kan levere på den dagsorden.

- Det flertal, som danskerne har givet stafetten, kan jo virkelig rykke. Hvis vi får muligheden, så kan vi vise vores børn og unge, at det ikke bare var snak, men at vi kan gøre Danmark til et af de grønneste lande i verden, siger hun på vej ind til søndagens forhandlinger.

Mette Frederiksen erkender, at det ikke var finansieringen af den grønne omstilling, som der blev talt mest om i valgkampen.

- Hele opgaven er nu, at vi skal vise verden, at vi kan blive det grønneste parlament og den grønneste nation, uden at uligheden stiger, siger Mette Frederiksen.

- Det tror jeg godt, at vi kan, siger hun.

/ritzau/