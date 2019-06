S-formanden afviser før forhandlinger lørdag, at De Radikale er særligt svære at forhandle med.

Partierne klør på. Men regeringsforhandlingerne kræver den tid, de kræver. Det er budskabet fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, inden lørdagens forhandlinger med De Radikale, Enhedslisten og SF.

Partierne skal blandt andet debattere økonomi, som har været en af de store knaster.

- Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med noget. Men det, der er udfordringen, og som egentlig er en positiv udfordring, er, at ingen af de fire partier har et ønske om status quo.

- Der er et bredt politisk ønske om både at gå forrest på klimaspørgsmålet, men også løfte velfærden.

- Begge dele koster penge, og når man bruger flere penge, så vil man også være sikker på, at de kommer ind i kassen på det rigtige tidspunkt.

- Det er en god og nødvendig opgave at stille sig selv, at når vi nogle steder vil bruge flere penge, for eksempel på normeringer og det grønne, så skal vi også være sikre på, at vi tjener nok som samfund, siger Mette Frederiksen.

Hun er mødt frem til forhandlingerne med politisk ordfører Nicolai Wammen samt udlændingeordfører Mattias Tesfaye ved sin side.

Mette Frederiksen står over for den svære opgave, at hun skal få enderne til at mødes blandt partier, der har vidt forskellige holdninger. Det har de ikke lagt skjul på, både før og efter folketingsvalget 5. juni.

Her fik rød blok flertal med i alt 91 mandater, og Mette Frederiksen blev dagen efter valget udpeget som kongelig undersøger.

Onsdag aften indtraf den første krise, da De Radikale udeblev fra et fælles forhandlingsmøde mellem de fire partier i rød blok.

Her fremlagde Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten et fælles mål om, at Danmark i 2030 skal have reduceret CO2-udledningen med 70 procent.

De Radikale mente, at det var et brud på en fælles intern forståelse at offentliggøre delaftaler, inden der lå en endelig aftale med finansiering.

Forhandlingsklimaet så efterfølgende ud til at blive bedre igen, og fredag forhandlede de fire partier i rød blok for første gang samlet.

Mette Frederiksen afviser, at De Radikale er særligt svære at forhandle med, selv om hun ikke er enig med partiet om alt.

- Jeg tror ikke, at nogen af os er specielt nemme. Jeg vil tro, at hvis man spørger rundt, så vil folk sige, at hvis bare de andre gav sig, så vil forhandlingerne være nemmere.

- Som socialdemokrat vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg først og fremmest er optaget af, at nogle af dem, der i dag ikke er en del af arbejdsfællesskabet, bliver en del af arbejdsfællesskabet.

- For eksempel de alt for mange kvinder med ikkevestlig baggrund, der i dag ikke går på arbejde, og de alt for mange unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/