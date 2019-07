Der er både enighed og uenighed mellem Danmark og Tyskland i forhold til grænsekontrol, siger statsministeren.

Danmark og Tyskland ser ikke nødvendigvis ens på alt om grænsekontrol. Men derfor kan man godt samarbejde på området alligevel.

Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S), efter at hun torsdag har været på officielt besøg hos Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Ved et møde med dansk presse i nærheden af rigsdagsbygningen i Berlin slår statsministeren fast, at hun vil holde fast i den grænsekontrol, som Danmark siden januar 2016 har haft ved grænsen til Tyskland.

- Det er vigtigt for mig allerede nu at få sagt, at det at have en grænsekontrol, det kommer jeg til at kæmpe for. Og det synes jeg er rigtig vigtigt set med danske briller, siger Mette Frederiksen.

Danmark indførte en midlertidig grænsekontrol, som siden er blevet forlænget flere gange, i kølvandet på den store migrationsstrøm i 2015, hvor mange flygtninge kom op gennem Europa.

Udgangspunktet for Schengen-samarbejdet er, at der som udgangspunkt ikke skal være grænsekontrol mellem de lande, der deltager i samarbejdet.

Mette Frederiksen fortæller, at hun og Angela Merkel er enige om, at en såkaldt smart grænsekontrol kan være nødvendig nogle steder i Europa.

Det kunne være en såkaldt baglandskontrol, som også blev nævnt på torsdagens pressemøde med de to regeringsledere.

- Jeg har ikke selv noget problem med at vise pas, når jeg kommer til et andet land, men grænsekontrol kan være mange ting.

- Automatiske nummerpladeskannere er ét eksempel, og vi har også lavet paskontrollen i lufthavnen i Kastrup om i forhold til tidligere, siger statsministeren.

Hun nævner som eksempel, at man måske kunne trække grænsekontrollen i Sønderjylland nogle kilometer op i landet for at få fat i dem, man gerne vil have fat på.

Mette Frederiksen og Angela Merkel ser mere ens på tingene, når det handler om den ydre grænsekontrol, fortæller statsministeren.

- I forhold til de ydre grænser tror jeg, at vi er helt enige. Dér har vi behov for at forstærke den ydre grænse ved at fortsætte det gode arbejde, der er sat i gang de seneste år, både med Frontex (EU's grænse- og kystagentur, red.) og mod øst og syd for at forstærke grænsen, siger statsministeren.

Besøget hos Angela Merkel er Mette Frederiksens første officielle udlandsbesøg, efter at hun i juni blev statsminister.

Hun benyttede i øvrigt besøget til at invitere forbundskansleren på besøg i Danmark næste år. Det vil ske ved 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark.

Angela Merkel har takket ja til invitationen fra statsministeren.

/ritzau/