Socialdemokratiets formand glæder sig over en konstruktiv første dag med regeringsforhandlinger.

En lang dag med forhandlinger med Folketingets partier siden klokken ni fredag morgen er overstået for Mette Frederiksen.

Socialdemokratiets formand glæder sig over, hvordan førstedagen af regeringsforhandlingerne er forløbet.

- Der er masser, der bliver svært. Lige nu vil jeg bare glæde mig over en god første dag, siger hun.

Mette Frederiksen, der er blevet udpeget som kongelig undersøger efter folketingsvalget onsdag, roser de øvrige partier for en konstruktiv dialog.

- Det er utrolig dejligt at opleve, at også de partier, der ikke har peget på os i første runde, og det her er altså kun første runde, alle har tilkendegivet, at man ønsker at samarbejde. Også hvis der kommer en socialdemokratisk mindretalsregering, siger hun.

Lørdag skal hun mødes med de to valgte fra Grønland, der ikke havde mulighed for at være med fredag.

Derudover fortsætter forhandlingerne lørdag, dog kun med De Radikale, SF og Enhedslisten. Her skal partierne tale om klima, natur og miljø.

- Nu går vi i dybere forhandlinger lørdag. Og der vælger vi at starte med det, jeg synes er et af de vigtigste resultater af det her valg: at danskerne meget entydigt ønsker et stærkere fokus på ikke mindst klimakrisen, siger hun.

De øvrige partier i rød blok har haft adskillige og i nogle tilfælde ret forskellige krav til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, blandt andet inden for udlændinge og økonomi.

S-formanden er klar over, at regeringsforhandlingerne kan komme til at vare noget tid, inden hun vil kunne kalde sig statsminister.

- Jeg har i hvert fald ikke nogen sommerferieplaner andet end at passe mit arbejde, siger hun.

Rød blok fik 91 mandater ved folketingsvalget onsdag.

Socialdemokratiet fik 48 mandater, mens De Radikale, SF og Enhedslisten fik henholdsvis 16,14 og 13 mandater.

/ritzau/