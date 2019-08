Der skal være mere politi lokalt, siger Mette Frederiksen forud for forhandlinger om flerårigt politiforlig.

Regeringen vil sikre det pressede danske politi og varsler store ændringer, når der til efteråret skal forhandles et flerårigt politiforlig på plads i Folketinget.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på regeringens første seminar, der afholdes i embedsboligen Marienborg.

- Allerede nu må vi sige åbent og ærligt, at politiet er presset. Det er sådan med en citron, at man ikke kan blive ved med at presse den, siger Mette Frederiksen.

Dansk politi har været presset i en årrække, hvor der er for meget overarbejde og for få hænder til at løse de mange opgaver.

Der bruges i dag hænder på blandt andet bevogtningsopgaver og grænsekontrol, som politiet ikke tog sig af før.

En af problemerne, som politiet peger på, er, at der kun er tid til brandslukning og ikke fri patrulje.

Ifølge politiet mærkes det lokalt, at der er for få folk. Og den vurdering er regeringen enig i.

- Vi kigger på, hvad det er for nogle opgaver, politiet har, og hvordan dansk politi er organiseret.

- Vi er optaget af, at der kommer noget mere politi ud til borgerne, der hvor der er behov. Vi kommer til at lægge op til større forandringer for dansk politi, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/