Ny stabschef kan ikke stilles til ansvar for Folketinget. V foreslår at gøre ham til minister uden portefølje.

Det har vakt opsigt, at statsminister Mette Frederiksen (S) lader sin nære rådgiver gennem flere år Martin Rossen indtræde i centrale regeringsudvalg.

Som særlig rådgiver og ny stabschef i Statsministeriet kan Martin Rossen ikke stilles til ansvar for Folketinget, da han ikke er underlagt ministeransvarsloven, fordi han ikke er folkevalgt.

Derfor undrer oppositionspartier sig over, at han ikke bliver udnævnt til minister uden portefølje, som man før har set.

- Hvorfor er det, at statsministeren ikke har taget konsekvensen og udnævnt den pågældende til minister uden portefølje og dermed sikret, at samtlige medlemmer af de to mest magtfulde udvalg til enhver tid står til ansvar overfor Folketinget og står til rådighed overfor pressen, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V).

En minister uden portefølje er en, der ikke er leder for sit eget fagministerium. Det er før set i dansk politik, som da Bertel Haarder fungerede som europaminister uden portefølje under Danmarks EU-formandskab i 2002.

Det afviser statsministeren dog på et samråd om sagen fredag.

- Kunne man have gjort det på en anden måde og udnævnt en vicestatsminister? Ja, det kunne man godt. Tidligere under andre regeringer har der været ministre uden portefølje, det kan man også gøre. I nogle lande har man junior- eller seniorministre. Det kan man også gøre, men det er ikke den vej, jeg har valgt, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen mener efter 20 år i politik, at det politiske manøvrerum er blevet mindre, hvilket skader evnen til at regere landet.

Derfor har hun oprettet to nye led i Statsministeriet og gjort Martin Rossen til medlem af Økonomiudvalget og Koordinationsudvalget, som er regeringens centrale udvalg, hvor der ellers hidtil kun har siddet topministre samt de øverste embedsmænd.

- Det er mig, der står til ansvar for regeringens samlede politik. På det enkelte ressortområde er det den enkelte minister, siger Mette Frederiksen.

Hun kalder det en "demokratisering".

- Jeg har valgt at styrke Statsministeriet med en ny afdeling i det indenrigspolitiske afsnit og et politisk sekretariat. Det har jeg fundet bedst. Jeg mener, selvom det kan lyde bagvendt, at det er et udtryk for en demokratisering, for det eneste politiske led i centraladministrationen, det er ministeren, siger hun.

Statsministeren føler sig overbevist om, at konstruktionen vil overleve efter et regeringsskifte.

/ritzau/