Når det traditionsrige 1. maj-arrangement i Fælledparken i København bliver afholdt i år, bliver det uden en tale fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Socialdemokratiets formand siger, at hun ikke kommer til at holde tale i Fælledparken på arbejdernes internationale kampdag, fordi der de seneste år har været uroligheder.

- Det er velkendt, at der i en del år desværre har været uroligheder i Fælledparken, siger hun.

Ved 1. maj-arrangementet sidste år, cirka en måned inden Socialdemokratiet vandt regeringsmagten, måtte Mette Frederiksen afbryde sin tale på grund af tilråb og slagsmål foran scenen.

- Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede.

- Jeg har derfor besluttet, at jeg for nærværende ikke ønsker at tale i Fælledparken 1. maj, siger Mette Frederiksen.

