Et opgør med centraliseringen.

Sådan betegner statsminister Mette Frederiksen regeringens nye udspil, der skal rykke uddannelsespladser fra de store universitetsbyer til provinsen.

Konkret vil regeringen åbne 25 nye uddannelsesinstitutioner og samtidig sætte et loft over studieoptaget i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

»Vi har en klar ambition om at gøre det mere attraktivt at bo uden for de store byer og slå sig ned med sin familie. Vi går op imod centralisering,« siger statsministeren ved et pressemøde i byen Foulum nær Viborg.

Planen indeholder også ti nye udbud af velfærdsuddannelser, så unge danskere kan uddanne sig som blandt andet pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver uden for de store byer.

Opdateres …