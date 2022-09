Lyt til artiklen

Hundredvis af elever fra muslimske elever skal fordeles på landets folkeskoler, hvis statsminister Mette Frederiksen lykkes med sin plan om at lukke de muslimske friskoler.

Regeringen har bedt landets kommuner om at forberede sig på at tage imod eleverne i folkeskolen, forklarer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i et interview med B.T.

Tilbage i 2017 sagde Mette Frederiksen, at børn skal vokse op i dansk kultur, og at hun vil lukke skolerne efter en række afsløringer i B.T. og Berlingske om kritisable forhold.

»For eksempel skoleledere og lærere, der promoverer terrororganisationer. Jeg bryder mig heller ikke om den manglende ligestilling i skolerne og disse meget hadske ord over for vores jødiske mindretal. Det understreger, at vi har parallelsamfund,« sagde Mette Frederiksen til B.T.

Efter tre år ved magten arbejder regeringen stadig på at lukke de muslimske skoler, forklarer Pernille Rosenkrantz-Theil.

»Det er jo mig, der har haft den opgave. Det her er en af de ting, jeg er ret ked af, at vi ikke er kommet i mål med,« siger hun.

Men hvis de muslimske skoler lukkes, vil der komme et ekstraordinært pres på folkeskoler i bestemte områder, der har mange beboere med indvandrerbaggrund, forklarer ministeren.

Regeringen har derfor i en økonomiaftale med Kommunernes Landsforening aftalt, at kommunerne skal håndtere fordelingen af elever.

»Vi vil gerne først skaffe plads til, at der kan tages imod eleverne fra de skoler, der lukker,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil og uddyber, at nogle kommuner for eksempel drøfter, om de kan dele skoledistrikter.

Derved kan elever fordeles ud over et større geografisk område.

Er det her ikke bare en syltekrukke, som I har sendt over til kommunerne? Er der nogen udsigt til, hvornår kommunerne er klar til det?

»Jeg begynder at blive lidt stram i betrækket, hvis vi kommer hen over næste skoleår, uden at kommunerne har meldt tilbage på det her. Økonomiaftalerne bliver lavet for et år ad gangen. Det vil være utroligt utilfredsstillende, hvis vi kommer frem til juni 2023, uden at noget er sket,« siger Pernille Rosenkrantz Theil.

Socialdemokratiet har tidligere sagt, at partiet vil lukke de muslimske friskoler ved at fjerne statstilskud til friskoler, der har en andel af elever med udenlandsk baggrund på over 50 procent.

Det vil ødelægge økonomien for skolerne, hvoraf en række har mere end 90 procent elever med baggrund fra ikkevestlige lande.

Dit eget ministerium har tidligere vurderet, at det er i strid med Grundloven at kræve, at en procentdel af eleverne ikke har udenlandsk baggrund, fordi det fremstår som 'diskrimination på baggrund af (...) afstamning uden et anerkendelsesværdigt formål'. Er det stadig vurderingen?

»Det kommer an på, hvordan man skruer det sammen. Vi vil fremlægge en model, der ikke bliver underkendt,« forklarer hun.

Når det sker, bliver det dog ikke med flertal fra støttepartierne SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, der alle er imod.

Er I parat til at ændre jeres politik om at lukke muslimske friskoler, hvis et af jeres tre støttepartier modsætter sig det?

»Nej.«