Klima kommer til at fylde meget i statsministerens åbningstale, fortæller hun efter gudstjeneste.

Foran Holmens Kirke i København står en masse klimaaktivister med skilte og fløjter i et forsøg på at tildrage sig statsministerens opmærksomhed.

Efter gudstjenesten, som indleder åbningen af folketingsåret, siger statsminister Mette Frederiksen (S), at hun kommer til at tale om netop klima i sin åbningstale.

- Klimaet kommer selvfølgelig til at fylde meget i talen, men det er der også mange andre store og vigtige samfundsdagsordener, der gør. Og nu går jeg tilbage til Statsministeriet, så ses vi lige om lidt i folketingssalen, siger hun.

Spørgsmål: Vi kan høre, at der er mange, som håber på et klimabudskab derude?

- Og det kommer også, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Politiken vil Mette Frederiksen i sin åbningstale lancere en pulje på ti milliarder kroner til klimaindsatser. Det oplyser flere regeringskilder til avisen.

Pengene skal ifølge Politiken fordeles i forbindelse med efterårets forhandlinger om klima og finanslov.

De stammer blandt andet fra de 9,2 milliarder kroner, som regeringen vil afsætte til at sparke gang i økonomien efter coronakrisen, samt EU's genopretningspakke.

Forud for Folketingets åbningsdag er utilfredsheden med regeringens håndtering af klimarådet vokset hos de tre støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten.

De mener, at S-regeringens ambitioner er så lave, at der er risiko for, at målet om at reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet 1990 ikke bliver nået.

Pia Olsen Dyhr, formand for SF, siger om milliardpuljen:

- Det er et tiltrængt tilskud til de klimaforhandlinger, vi skal i gang med. Jeg synes, at det er et godt skridt, men nu kræver det også, at vi leverer på CO2-reduktioner, og penge gør det ikke alene, siger hun.

- Nogle gange er det lovgivning, der skal til.

/ritzau/