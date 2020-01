Statsminister Mette Frederiksen appellerer til at få deeskaleret konflikten mellem USA og Iran.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke svare direkte på, om det var rigtigt af USA at bombe og dræbe en iransk leder i Irak tidligere i denne uge.

- Vi kan også vælge at gøre det, der i mine øjne er det mest konstruktive, og det er at appellere til at få eskaleret konflikten ned, siger hun søndag under en partilederdebat med formand Jakob Ellemann-Jensen (V) og politisk leder Morten Østergaard (R) på Hotel Nyborg Strand.

Danmark valgte lørdag at indstille al træning af irakiske styrker i Irak. Det skete for at værne om sikkerheden for danske soldater i området.

Det midlertidige stop kom, efter at et amerikansk droneangreb i Iraks hovedstad, Bagdad, fredag dræbte militærlederen Qassem Soleimani, der var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde.

Det har medfødt store uroligheder og protester.

Lørdag valgte Udenrigsministeriets Borgerservice at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Iran.

Danmark skal med udgangen af året efter planen overtage Natos træningsmission i Irak, der består af 500 mand.

Det indebærer blandt andet, at danske soldater skal stå for sikkerheden under persontransporter i netop det område, hvor Qassem Soleimani blev dræbt.

