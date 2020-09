Der skal tages hensyn til samfundsøkonomien ved omstillingen af bilparken, lyder det fra statsministeren.

Vi skal have omstillet vores bilpark, så flere kommer til at køre i el- og hybridbiler.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, som bliver holdt efter onsdagens klimamøde i Grønt Erhvervsforum.

- Vi skal selvfølgelig gøre det (omstille bilparken, red.) på en ordentlig måde, som er respektfuld over for danskernes privatøkonomi, siger Mette Frederiksen.

Hun vil også opfordre til, at der bliver kigget på hele transportsektoren under ét.

- Så vi er sikre på, at vi gør det her, så det er bedst muligt for klimaet, men også samfundsøkonomisk klogest, siger statsministeren.

Tidligere har Socialdemokratiet talt for, at der i 2030 skal være 500.000 elbiler på vejene.

Fra Venstre har ambitionen lydt på én million elbiler.

Men det kan mål blive en dyr omgang for samfundet og bilejerne. Sådan lød konklusionen fra Eldrupkommissionen, der i starten af september.

Ifølge den vil det gennemsnitligt koste ejere af benzin- og dieselbiler 5900 kroner om året per bil og samfundet 5,7 milliarder kroner.

Blandt andet i form af markante stigninger i afgifterne på brændstof, vejskatter og registreringsafgift.

Kommissionen har i stedet på en model, der i 2030 vil give 750.000 elbiler på vejene.

Den vil koste mindre, men også reducere mindre CO2 i 2030.

Fra statsministeren lyder det, at der skal komme mest mulig CO2-reduktion ud af de penge, der bliver brugt på omstillingen af bilparken.

Under sin tale tidligere på dagen sagde hun også, at det er nødvendigt med ny teknologi, hvis Danmark skal indfri målsætningen om en reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030. Ellers bliver det for dyrt.

- Hvis man beslutter vejen til de 70 procent alene på baggrund af de kendte teknologiske løsninger i dag, så vil det have alt for store konsekvenser, sagde Mette Frederiksen.

Pressemødet, som blev afholdt efter klimamødet, fandt sted i Eigtveds Pakhus i København.

/ritzau/