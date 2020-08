For at sikre at beslutninger bliver ført ud i livet, vil statsministeren styrke sit ministerium yderligere.

Mette Frederiksens Statsministerium vil den kommende tid blive udvidet. Det skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

Konkret har regeringen afsat yderligere 18 millioner kroner i Statsministeriets bevilling i finanslovsforslaget for 2021. Forslaget til en finanslov for næste år fremlægger regeringen i sin helhed på mandag.

Dermed kan Mette Frederiksen rekruttere 15-20 ekstra årsværk og nå op på 104 årsværk mod de nuværende 84.

Det er det hidtil største Statsministerium siden oprettelsen i 1914, hvis man måler på ansatte.

De ekstra hænder skal sikre, at de politiske beslutninger, der bliver truffet i Folketinget, bliver ført ud i livet, fortæller Mette Frederiksen til Ugebrevet A4.

- Det er en demokratisering af den almindelige politiske proces, siger hun.

- Hvis ikke du har en politisk ledelse, i enhver regering, og i enhver valgperiode, som lever op til det mandat, der er givet, og som også påtager sig ansvaret for det, så svækker du gradvis vores demokrati. Og det må man aldrig nogensinde gøre.

Derudover vil Mette Frederiksen udvide den personkreds, som sidder i regeringens i Økonomi- og Koordinationsudvalg.

Det vakte opsigt, da Mette Frederiksens tidligere tætteste rådgiver og højre hånd Martin Rossen fik plads i de to magtfulde udvalg.

Fremover skal flere rådgivere fra særligt Statsministeriet og Finansministeriet sidde med til møderne. De faste medlemmer vil kun være ministre.

- Idéen, som vi fik, om, at særlige rådgivere også skal kunne være til stede i de rette udvalg, både Ø og K, kommer vi også til at fastholde, siger Mette Frederiksen.

- Fordi det er i det rum, du også skal bygge bro mellem hverdag og driften af samfundet, samtidig med at du har det langsigtede blik på.

/ritzau/