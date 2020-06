For anden gang undlader regeringen at indføre et udlændingeloft som tidligere lovet.

Socialdemokratiet lovede at indføre et udlændingeloft hvert år, men det lader vente på sig.

Loftet, der skal fastsætte en grænse for ikkevestlige udlændinge, var en central del af det to år gamle udlændingeudspil "Retfærdig og realistisk" og skulle fastlægges i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og kommunerne.

Sidste år blev det ikke indført, fordi valget kom i vejen, og i år har fokus været på at sætte penge af til bekæmpelsen af coronavirus, siger Mette Frederiksen (S) under en forespørgselsdebat i Folketingssalen.

- Det har været lidt atypiske aftaler i begge runder. Første år var umiddelbart efter et valg, hvor der var forsinkelse, fordi valgkampen blev afholdt parallelt med, at man typisk indgår aftaler.

- I år er situationen en helt anden, og fokus i de aftaler har været corona, og det mener jeg, er det rigtige snit. Dels har kommunerne en række udgifter, ikke mindst på undervisning og ældreområder, og det må vi forvente strækker sig ind i fremtiden, siger hun.

Fredag indgik finansminister Nicolai Wammen (S) og Kommunernes Landsforening (KL) næste års aftale om den kommunale økonomi. Men udlændingeloftet indgår ikke i aftalen.

Det går ud på, at kommunerne skal fortælle, hvor mange de tror, at de faktisk kan integrere. Folketinget skal fastsætte et loft på den baggrund.

Socialdemokratiet slog i sit eget udlændingeudspil fra 2018 fast, at der årligt skal fastsættes et loft over antallet af ikkevestlige udlændinge, der kan komme til Danmark.

- Danmark skal have kontrollen igen. Vi vil indføre et loft for, hvor mange nye ikkevestlige udlændinge der kan komme til Danmark på et år. Så vores boligområder, skoler og arbejdspladser kan følge med, lød det.

Det er formand Kristian Thulesen Dahl (DF), der spørger til det under forespørgselsdebatten i Salen.

- Koster det penge i kommuneforhandlingerne at lave et loft? Nej, det gør det ikke. Det kræver bare, at man tager initiativet. Emnet har slet ikke været rejst af regeringen, siger han.

