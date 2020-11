Onsdag kommer der en redegørelse, som statsministeren vil vente på, inden hun fælder dom om lovbrud i minksag.

Der kommer en løsning i morgen, men det er ikke sikkert, at den bliver, som regeringen helst så det.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger tirsdag, at hun vil vente på en redegørelse om, hvad der er op og ned i det ulovlige påbud om aflivningen af mink.

Redegørelsen ventes onsdag, og den vil hun vente på, siger hun tirsdag under spørgetimen, hvor partilederne har mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren.

- Folketinget ønsker en ordentlig redegørelse af det forløb. Det har jeg tænkt mig at respektere, og jeg vil opfordre til, at man ikke fælder dom, før man har set den redegørelse, siger Mette Frederiksen.

På et pressemøde lød det fra regeringen, at minkavlere i hele landet skal aflive deres mink, om de er syge eller raske.

Men det har vist sig, at der ikke var gyldighed i loven til det.

- Selvfølgelig skal der være en diskussion, når det viser sig, at der ikke er lovhjemmel. Det er en fejl, det er klart, jeg har fra starten ikke sagt andet, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/