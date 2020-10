Regeringen har haft svært ved at finde lande, der vil tage imod asylansøgere. Nyt lovforslag skal bane vejen.

Socialdemokratiet har i nogle år døjet med et politisk hovedbrud, der går på, at partiet vil oprette modtagecentre for asylansøgere uden for EU.

Men endnu er der ikke fundet nogle lande, der vil påtage sig opgaven.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger tirsdag i sin åbningstale i Folketinget, at regeringen vil fremsætte et lovforslag, der skal gøre det muligt.

- Vi står med et europæisk asylsystem, som reelt er brudt sammen. Lad os være ærlige: I dag afhænger muligheden for asyl ofte af, om man kan betale en menneskesmugler og vil sætte livet på spil i en overfyldt gummibåd, siger hun.

Statsministeren uddyber, at "Middelhavet er blevet en kirkegård".

Forslaget om at oprette et modtagecenter uden for Europa præsenterede Mette Frederiksen i 2018. Hun mener, at den eneste reelle og langsigtede løsning er, at asylsager skal behandles væk fra Danmark i tredjelande.

Samtidig vil regeringen hjælpe mere i nærområderne, lyder det.

- Mange har sagt, det er urealistisk, at det ikke kan lade sig gøre. Men også her gælder det, at politik gør en forskel. Vi bestemmer selv. Giver vi op på forhånd, eller sætter vi handling bag ordene, siger Mette Frederiksen.

EU-Kommissionen har gentagne gange afvist det som en holdbar tilgang, men regeringen har haft kontakt til enkelte EU-lande og mulige værtslande uden for Europa.

Regeringen har ikke villet udelukke muligheden for dansk enegang.

Enhedslisten er store modstandere, men hverken SF eller De Radikale har afvist idéen.

Ud over problemerne med at finde egnede lande kan der være juridiske problemer.

For eksempel når de europæiske menneskerettigheder skal overholdes på et stykke jord i Nordafrika eller andetsteds.

Af den og andre grunde har professorer og jurister været meget skeptiske overfor lovforslaget.

Efter talen uddyber Mette Frederiksen, at lovforslaget lægges frem, mens regeringen fortsat forsøger at finde modtagerlande.

- Arbejdet i det internationale spor i forhold til forhåbentligt at kunne lave en konkret aftale kører for sig, men vi skal have et lovgrundlag på plads, siger Mette Frederiksen til den del.

/ritzau/