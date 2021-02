Mandag kan de yngste elever komme tilbage i skole, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår de ældre kan.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger ved et skolebesøg, hvor dannebrog er hejst, og sneen er faldet, at det endnu er for tidligt at sige, hvornår de ældre elever kan komme tilbage i skolen.

Hun bar mundbind, da hun mandag besøgte Allerslev Skole i Lejre på Midtsjælland for at markere, at de mindste elever kan komme tilbage i skole. Der er tale om op mod 250.000 elever.

- Vi kan tage de ældre elever tilbage i skolen, når vi har en fuldstændig epidemikontrol og er nået længere frem i 2021. Det er for tidligt at sige noget om nu, der ser ud til at være lidt stigende positivprocent på antal daglige test, siger Mette Frederiksen.

Der er dog tale om en meget lille stigning søndag. Ellers har smitten været faldende gennem den seneste tid. Man skal tilbage til 14. november sidste år for at finde et tilsvarende lavt antal i de daglige opgørelser.

Indtil videre skal de ældste elever fra 5. klasse og op fortsætte med hjemmeundervisning til og med 28. februar. Men det kan blive forlænget, hvis det skønnes nødvendigt.

- Det er på grund af den britiske mutation, der vinder frem. Selv om tallene på overfladen ser gode ud i Danmark, så ligger den britiske mutation og ulmer lige neden under og er snart den dominerende.

- Derfor kan vi ikke lave en større genåbning af Danmark, selv om vi selvfølgelig gerne vil det, siger statsministeren.

Hun uddyber, at den britiske mutation er mere smitsom end den oprindelige fra Kina.

Anbefalingen er, at lærere og personale lader sig teste to gange om ugen frivilligt ved brug af kviktest. Det skal sikre, at man kan dæmme op for smitten.

Det har været noget af en mundfuld for mange forældre at skulle passe og aktivere deres børn ved siden af eget arbejde.

Det har stået på siden 21. december, hvor eleverne til og med 4. klasse blev sendt hjem. Reelt var mange elever dog allerede gået på juleferie på det tidspunkt.

Hjemsendelse af de ældste elever blev 16. december udvidet til hele landet.

Statsministeren ser dog lyspunkter.

- Hvis man skal pege på noget godt i den her tid, så er det, at vi får en generation af børn og unge, der virkelig sætter pris på at gå i skole.

- De har jo savnet lærerne, strukturen, hverdagen og deres kammerater. Det er en fornøjelse at se sådan en flok børn, der bare er glade for at komme i skole igen, siger statsministeren.

/ritzau/