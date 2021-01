Sammenholdet, fællesskabet og ikke mindst tålmodigheden sejrede under corona-epidemien i 2020, lød det fra Mette Frederiksen i sin nytårstalen

Til gengæld malede Mette Frederiksen et rosenrødt billede af demokratiet og hendes egen enerådighed gennem coronakrisen, lyder angrebene fra flere partiledere.

»Det er vildt dobbeltmoralsk, at Mette Frederiksen i sin tale hylder det brede samarbejde og demokrati, mens hun selv har vist en hidtil uset enerådighed. Hun har kørt et soloshow og har endda brudt loven ved at give ordre til at slå alle mink ihjel,« siger Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

I nytårstalen sagde Mette Frederiksen blandt andet:

Partilederne med bl.a Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) om yderligere genåbning i fase 2 på Christiansborg, onsdag den 20. maj 2020.



»Det er ikke afstemningerne, der er demokratiets egentlige styrke. Det er samtalen og viljen til at finde fælles løsninger. Vi har grund til at glæde os over, hvor stærkt og levende et demokrati, vi har.«

Men Mette Frederiksen håndtering af coronakrisen har bestemt ikke været nogen guldalder for folkestyret, mener De Konservatives formand Søren Pape Poulsen:

»Hun er ret i, at Danmark har et stærkt demokrati. Men jeg vil ikke sige, at hun selv har bidraget videre positivt til det siden sommer, hvor vi andre er blevet holdt udenfor alle beslutninger vedrørende corona,« siger han.

Ifølge Søren Pape er det især mink-sagen, hvor samtlige mink blev beordret aflivet uden lovhjemmel, som gør Mette Frederiksens budskaber om fælles løsninger og demokratiet til 'tom snak'.

Statsminister Mette Frederiksen (S), da statsministeren, sammen med sundheds- og ældreministeren, beskæftigelsesministeren, Statens Serum Institut, Rigspolitiet og Sundhedsstyrelsen, holder pressemøde om covid-19 i Danmark, i Spejlsalen i Statsministeriet i København tirsdag den 29. december 2020.

»Når Mette Frederiksen nu er så populær, så havde klædt hende at sige et undskyld til minkavlerne og de underleverandører, som har mistet deres livsværk. Det er en meget alvorlig sag, som hun fuldstændig ignorerer i talen« siger han.

Hos Mette Frederiksens støtter i Det Radikale Venstre er der heller ikke jubel om den del af talen.

»Jeg håber, at hun tager ved lære af mink-sagen og dette efterår og inddrager folkestyret mere i det nye år,« siger partiets politisk ordfører Andreas Steenberg.

I nytårstalen sagde Mette Frederiksen, at »selvfølgelig har der også været diskussioner og kritik. Det skal være der«.

»Det ser jeg som en lille indrømmelse af, at hendes enerådighed også har skabt problemer, særligt i minksagen,« siger Andreas Steenberg.