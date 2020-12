Statsminister Mette Frederiksen (S) er blandt de mest magtfulde kvinder i politik i verden.

Det mener det amerikanske erhvervsmagasin Forbes, som har placeret den danske statsminister på en 18.-plads på magasinets liste.

Øverst på den liste står den tyske forbundskansler, Angela Merkel, som ifølge Forbes nu har toppet listen i ti år i træk.

Hun har dog meldt sin afgang i tysk politik, når hendes embedsperiode udløber i 2021, og dermed kan det være sidste år med sit navn øverst på listen.

Lige efter hende kommer franskmanden Christine Lagarde, der i godt et år har været formand for Den Europæiske Centralbank.

Dernæst står amerikaneren Kamala Harris, der står til både at blive USA's første kvindelige og sorte vicepræsident fra 20. januar 2021.

Forbes har også udfærdiget en liste over de mest magtfulde kvinder i verden generelt, og her indtager Mette Frederiksen plads nummer 75.

Også på denne liste er Merkel nummer et, Christine Lagarde to og Kamala Harris tre.

Mette Frederiksen er 43 år gammel, og hun har siden folketingsvalget i juni 2019 været Danmarks statsminister. Hun var blot den anden kvinde til at indtage den post, og hun er den yngste nogensinde i embedet, fremhæver erhvervsmagasinet.

Statsministeren tog internationale overskrifter, da USA's præsident, Donald Trump, i september 2019 skulle have lagt vejen forbi Danmark, men aflyste sit besøg, efter at Mette Frederiksen havde afvist, at et salg af Grønland kunne komme på tale.

Hun kaldte det en »absurd diskussion,« og striden mellem Danmark og stormagten blev omtalt i flere store medier verden over.

Det er fremhævet i et kort portræt af Mette Frederiksen, at to af hendes hovedprioriterer er at øge udgifterne til velfærd og at håndtere udfordringer på klimaområdet.

Folketingsvalget i 2019 blev netop omtalt som et »klimavalg« af mange, og under valgkampen var der diskussioner om grøn omstilling, vedvarende energi og bæredygtighed i landbruget.

Ifølge DR var klima og miljø det emne, som blev omtalt allermest.

Både hvad angår magtfulde kvinder i politik og magtfulde kvinder i det hele taget, så slår den norske statsminister, Erna Solberg, den danske. Solberg indtager henholdsvis en 12.- og en 52.-plads.

Finlands statsminister, Sanna Marin, på 35 år ligger nummer 21 på politiklisten og nummer 85 på den generelle liste.

