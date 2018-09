Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har åbnet for gaveboden til vælgerne, og valgtrommerne buldrer. Vedvarende og højt.

Men spørgsmålet er, om Løkke valgstrategisk har set rigtigt ved at udfordre Socialdemokratiets partiformand, Mette Frederiksen, på bløde politikområder i duellen om Statsministeriet.

Frem mod valget, som senest falder i juni næste år, er det Løkkes plan at vinde vælgernes gunst ved at fokusere på fem traditionelt set bløde politikområder, herunder en sundhedsreform, der skal styrke det nære sundhedsvæsen og et klima- og miljøudspil, der skal iklæde regeringen den grønne førertrøje frem mod valgdagen.

Sundhedsområdet har statsministeren et indgående kendskab til, ligesom klimaet de senere år er blevet et varmt politisk emne i partier på begge fløje. Men væk er klassiske, hårde borgerlige reformudspil om skattelettelser og nulvækst i den offentlige sektor.

Fakta Løkkes fem fokuspunkter En sammenhængsreform, der skal styrke kernevelfærden og luge ud i bureaukratiet. Sundhedsreform, der skal styrke det nære sundhedsvæsen. Et psykiatriudspil, der skal styrke indsatsen over for særligt unge psykisk sårbare. Løft af erhvervsuddannelserne. Klimaudspil.

Løkkes strategi er risikabel, bemærker professor og valgforsker ved Aarhus Universitet Rune Stubager.

Vælgerne mener nemlig, at en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen er klart bedst til at sikre deres interesser på netop sundhedsområdet og i klima-og miljøpolitikken. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Faktisk foretrækker vælgerne en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen på hele syv ud af ni politikområder, viser målingen.

Løkke kæmper med et tveægget sværd, pointerer Rune Stubager.

Fakta Undersøgelsen Hvem tror du vil være bedst egnet til at sikre dine interesser inden for følgende? (Andel vælgere i procent) Blå regering ledet af Løkke / Rød regering ledet af Mette F. / Ved ikke Arbejdsløshed/beskæftigelse: 30 / 34 / 35 Børnepasning: 14 / 49 / 37 Uddannelse og SU: 22 / 43 / 36 Sundhedsvæsenet: 22 / 46 / 32 Boligområdet: 29 / 31 / 40 Udlændingepolitik: 35 / 27 / 38 Miljø/klima: 19 / 46 / 36 Pension/efterløn: 22 / 44 / 35 Skat: 35 / 31 / 34 Kilde: YouGov for B.T. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.008 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 24. til 26. august 2018. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3,1 procentpoint.

»Det er selvfølgelig forbundet med en risiko at udfordre sin modstander på felter, som man på forhånd ved, at modstanderen er stærkest på. På den anden side kan det også være risikabelt at overlade hele banen på sundheds- og klimaområdet til Mette Frederiksens socialdemokrater og de øvrige partier i rød blok,« siger han og tilføjer:

»Men når vælgerne prioriterer sundhed og klima højt, er Venstre og Løkke nødt til at tage tyren ved hornene og håbe på, at de bare kan indsnævre gabet en smule til rød blok på disse to politikområder.«

På sundhedsområdet peger 46 procent af vælgerne på, at en rød regering med Mette Frederiksen som statsminister vil være bedst til at varetage deres interesser, mens 22 procent sætter deres lid til en blå regering med Løkke i spidsen. Mønsteret gentager sig med endnu større margin på klima- og miljøpolitikken.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, siger:

»Det er to af de vigtigste udfordringer, Danmark står over for. Så det er et stort skulderklap til Mette Frederiksen og en syngende lussing til Løkke.«

Fakta Vælgernes top 10-prioriteter til næste valg Spørgsmålet: Hvilke temaer er i dine øjne de vigtigste for, hvor du sætter dit kryds ved det næste folketingsvalg? Du kan markere 3 svar (blandt 18 politikområder). Udlændinge, for eksempel integration, islam, familiesammenføring, indvandrerkriminalitet, flygtninge mv.: 33 procent Miljø og klima, for eksempel vindmølleparker, oversvømmelser, byggetilladelser i naturskønne områder, landbrugs- og industriforurening mv.: 32 procent Sygehuse, for eksempel ventelister, generelle vilkår for sygehusene mv.: 31 procent Ældre, for eksempel hjemmepleje, plejehjem, folkepension og ældrecheck: 28 procent Velfærd i øvrigt, for eksempel sociale ydelser, tilskud mv.: 20 procent Uddannelse og forskning, for eksempel forskningsmidler, universiteter, SU, taxameterordninger mv.: 16 procent Skatter og afgifter, for eksempel topskat og andre indkomstskatter, boligskat , fradragsmuligheder, grønne afgifter mv.: 15 procent Retspolitik, for eksempel kriminalitet, fængsler, hårdere straffe, mere politi mv.: 13 procent Sundhed, for eksempel rygning, kost og ernæring, fedme, livsstilssygdomme og forebyggelse: 12 procent Folkeskolen, for eksempel disciplin, test, fordeling af tosprogede elever, faglighed, forældreansvar, brug af vikarer mv.: 10 procent Undersøgelsen er baseret på interview med 1.008 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 24. til 26. august 2018. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3,1 procentpoint.

Allerøverst på vælgernes dagsorden står udlændingepolitikken. Det kan ifølge Rune Stubager undre, at Løkke ikke har prioriteret udlændingepolitikken som et af sine fem fokuspunkter, da vælgerne ifølge YouGov-målingen netop har større tiltro til Løkke og en blå regering på dette felt end til Mette Frederiksen.

»Men udlændingepolitikken kommer under alle omstændigheder til at fylde meget i valgkampen, så mon ikke Venstre har noget i posen på det område, når først valgkampen rigtig er skudt i gang,« siger Stubager.

Politisk ordfører for Venstre Britt Bager. Foto: Henning Bagger Vis mere Politisk ordfører for Venstre Britt Bager. Foto: Henning Bagger

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, pointerer, at Venstre fokuserer på sundhed og klima, fordi det er vigtigt for regeringen og for danskerne. Samtidig understreger hun, at Venstre har udeladt udlændingepolitikken fra sine fem fokuspunkter, fordi det allerede er lykkedes regeringen at sætte en prop i tilstrømningen til Danmark.

»Vi har strammet 98 gange, og det har medvirket til, at vi nu har det laveste antal asylsøgere i ni år,« siger hun.

Selv om splittelsen i rød blok på udlændingepolitikken er åbenlys, og De Radikale for nylig har krævet en skriftligt pagt med Mette Frederiksen om blandt andet lempelser i udlændingepolitikken for overhovedet at ville pege på hende som statsminister, er Wammen ikke bekymret for, at partierne i blå blok vil profitere på splittelsen under valgkampen.

»Vi siger meget klart, at den stramme udlændingepolitik skal fortsætte, da den både bakkes op af et meget stort flertal i befolkningen og i Folketinget. Det er velkendt, at vi er uenige med blandt andre De Radikale på det punkt, men det får ikke os til at ændre vores holdning.«

Hvis der var valg i morgen, ville rød blok ifølge en dugfrisk vælgermåling fra YouGov sætte sig på et komfortabelt flertal på 93 mandater mod blå bloks 82 mandater. Medmindre Morten Østergaard (R) eller andre kræfter i den røde blok spænder ben for Mette Frederiksen, står hun altså til at indtage Statsministeriet.