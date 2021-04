Støttepartierne har længe været efter regeringen for at være for fodslæbende på klimaområdet.

Også selv om Folketinget har vedtaget en klimalov, der indeholder en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Men de konkrete initiativer er for vage, har kritikken lydt fra støttepartierne, når klimaminister Dan Jørgensen (S) igen og igen har talt om den såkaldte hockeystav.

Den er billedet på, at regeringen mener, at Danmark skal vente med de helt store CO2-reduktioner, til vi nærmer os 2030, fordi ny teknologi forventes at gøre indsatsen billigere til den tid. Hvorefter CO2-reduktionerne vil skyde i vejret - som bladet på en hockeystav - op mod 2030.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er forud for klimatopmødet torsdag og fredag, som hun er blevet inviteret til af USA's præsident, Joe Biden, dog klar til at svinge klimafanen højt på Danmarks vegne.

- Danmark er blandt de førende lande i verden på klimaområdet. Det gælder både ambitionerne - og tak til Folketingets partier for det - og det gælder også løsningerne, siger hun.

- Det er en speciel situation, at verden ser til os for løsninger, mens regeringen får kritik herhjemme.

- Vi er fantastisk godt med på klimaområdet. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre mere. Det kommer vi til i de landbrugsforhandlinger, der går i gang om kort tid, siger Mette Frederiksen.

Danmark er et af seks EU-lande, som Joe Biden har inviteret til klimatopmødet, der foregår virtuelt.

I alt 40 ledere fra hele verden er blevet inviteret, herunder Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Kinas præsident, Xi Jinping.

Mette Frederiksen skal blandt andet tale om energiøer under mødet:

- Der er ikke nogen tvivl om, at USA er blandt de største udledere. Biden har valgt at invitere andre af verdens store udledere og så nogle af os mindre lande.

- Danmark er specielt inviteret til den del af mødet, der handler om innovation. De danske virksomheder har de svar, som både Danmark og resten af verden efterspørger, siger hun.

