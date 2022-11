Lyt til artiklen

Mette Frederiksen støtter Venstres bud på en kommende formand for Folketinget:

Søren Gade.

Det skriver hun på Instagram med et foto af hende og Venstres Søren Gade.

»Jeg sætter personligt stor pris på Søren som menneske og kollega. Sidst jeg mødte ham var i valgkampen, hvor vi besøgte veteraner i Skive. Hans engagement i andre mennesker er ægte.«

Hun håber, at resten af Folketingets partier ligeledes vil støtte ham, skriver hun.

Der gik ikke meget mere end 5-10 minutter mellem, at Venstre meldte ud, at de foreslår Søren Gade, til at Mette Frederiksen reagerede støttende i Instagram-opslaget.

Søren Gade er tilbage i Folketinget i denne valgperiode efter flere år i Europa-Parlamentet. Han har tidligere været forsvarsminister.

