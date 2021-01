Statsminister Mette Frederiksen brød sig ikke om direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøms faglige rådgivning, da den ikke flugtede med hendes politiske ambitioner om at lukke landet ned. Derfor røg Brostrøm ud i kulden. Det beskriver rapporten, som flere uvildige eksperter har udgivet fredag om regeringens håndtering af coronakrisen.

Før statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned 11. marts, var Sundhedsstyrelsen udset til at påtage sig den primære rolle som regeringens rådgivende organ gennem krisen.

Men Sundhedsstyrelsen tager for let på det, mener man i Statsministeriet. Inden Mette Frederiksen således lukker landet på det historiske pressemøde 11. marts, er der sket et centralt magtskifte bag facaden.

Rollen som regeringens vigtigste rådgivende myndighed er overgået til Statens Serum Institut. Ifølge rapporten er det ikke fordi, at Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Instituts vurderinger ligefrem stikker i hver sin retning.

Et lille uddrag fra rapporten, som beskriver at Søren Brostrøms rolle blev formindsket, da hans rådgivning ofte ikke flugtede med regeringens politiske ambitioner. Vis mere Et lille uddrag fra rapporten, som beskriver at Søren Brostrøms rolle blev formindsket, da hans rådgivning ofte ikke flugtede med regeringens politiske ambitioner.

Dog er Statens Serum Institut med Kåre Mølbak i spidsen mere villige til at tage de allerværste scenarier for pandemiudviklingen med i deres fremskrivelser. Det ønsker regeringen. Desuden kommunikerer Statens Serum Institut mere alvorligt om pandemien, ifølge rapporten. Du kan læse rapportens beskrivelse her nedenfor.

»Den anden markante organisatoriske udvikling er, at regeringen/Statsministeriet flytter tyngdepunktet i krisehåndteringen væk fra Sundhedsstyrelsen. I de planer og beredskaber for epidemi- og pandemihåndtering, som lå i skuffen ved indgangen til denne krise, er Sundhedsstyrelsen den helt centrale aktør,« står der i rapporten, som fortsætter:

»Men fra og med 27. februar 2020 ændrer regeringen arbejdsgangen, og man bygger en beslutningsstruktur op, hvor Sundhedsstyrelsen ikke længere er den centrale aktør. Det eliminerer dog ikke problemet, idet budskaberne i de notater, som bliver bestilt hos Sundhedsstyrelsen, ofte ikke flugter med det billede af situationen, som man har i Statsministeriet. Den konflikt presser også Sundheds- og Ældreministeriet, og en løsning bliver at give Statens Serum Institut en mere central og direkte rolle i rådgivningen af regeringen,« beskriver rapporten.

»Statens Serum Institut er i sine vurderinger ikke milevidt fra Sundhedsstyrelsen, men de er angiveligt mere villige til at medtage de ønskede worst case-scenarier og har fra en tidlig fase haft tendens til at kommunikere mere alvorligt om covid-19-situationen end Sundhedsstyrelsen,« står der i rapporten.