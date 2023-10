Mette Frederiksen tøvede først et sekund, mens hun kiggede med et nærmest vantro blik på journalisten.

Og så begyndte statsministeren på en opsang til TV 2s udsendte reporter.

Sent tirsdag eftermiddag lagde statsminister Mette Frederiksen blomster foran Israels ambassade i Hellerup.

Kort derefter bliver hun spurgte at en journalist fra TV 2, om hun havde overvejet »også at gøre noget lignende for at vise sympati over for den palæstinensiske civilbefolkning«.

Og så faldt den kontante reaktion fra statsministeren.

»Det tåler ikke nogen sammenligning, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende og aldeles historieløst. Jeg tror, vi allesammen har sympati for de civile ofre. At menneskeliv går tabt, og børn bliver såret – den smerte er jo lige stor, ligegyldigt hvor barnet kommer fra, og ligegyldigt hvor civilbefolkningen er,« lød det fra Mette Frederiksen.

»Men at sammenligne en terrororganisations angreb på et demokratisk land, der forsvarer sig selv, på den måde, som du gør, den præmis vil jeg simpelthen ikke anerkende,« fortsatte hun.

Klippet har fået stor opmærksomhed på de sociale medier, hvor Mette Frederiksen både får ros og kritik med på vejen for sit kontante svar.

Vild nok sammenligning fra TV2-journalist. Hamas der har begået terror og nedslagtet omkring 1.000 civile pic.twitter.com/HgeXP68mPw — David Tarp (@TarpCPH) October 10, 2023

Blandt andet kalder Enhedslistens leder Pelle Dragsted på X statsministerens reaktion for et »pinligt angreb på journalisten og trist mangel på format og statsmandsskab i en ulykkelig situation.«

TV 2 nyheds- og souschef, Jacob Kwon, skriver i en e-mail til Berlingske, at spørgsmålet er »helt legitimt«.

»Jeg forstår ikke statsministerens meget skarpe reaktion på et spørgsmål, der er helt legitim at stille. Det virker til, at statsministeren hørte et andet spørgsmål end det, der netop blev stillet,« skriver han.

Antallet af dødsofre i Israel og Gaza er fortsat med at stige voldsomt. Du kan følge situationen minut for minut på vores liveblog.