Statsministeren advarer under afslutningsdebat om, at kampen mod coronavirus ikke er overstået endnu.

Danmark har ved hjælp af en fælles kraftanstrengelse vundet første halvleg i kampen mod coronavirus, som de seneste måneder mere eller mindre har lagt landet ned.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag i sin tale under Folketingets afslutningsdebat før sommerferien.

Her drister statsministeren sig til at bruge en sportsmetafor i sin beskrivelse af de seneste hektiske måneder i dansk politik, hvor nedlukning af samfundet og hjælpepakker til virksomheder har fyldt rigtig meget.

- Vi har ved fælles kraft i Danmark vundet første halvleg i kampen mod corona. Det, vi har udrettet sammen hele Danmark vil gå over i historien.

- Vi kan være taknemmelige. Vi kan være stolte. Danmark, det er godt gået.

- Men vi er ikke igennem endnu. Der er også en anden halvleg. Ja, måske endda flere. Smitten er her endnu, siger statsministeren.

Mette Frederiksen roser danskerne, både arbejdsgivere og arbejdstagere, for at have været meget omstillingsparate under krisen.

- Ham, der henter vores skrald, hende, der gør rent. Buschaufføren, lastbilchaufføren. Ham eller hende, der sidder i kassen i supermarkedet. Og tusindvis af andre danske lønmodtagere. Alt for ofte har vi taget jer for givet.

- Nu blev I på arbejde, da andre var sendt hjem. Vi kan ikke undvære jer. Mon ikke det har aftvunget en ny respekt?

- Og lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter og mange andre. I har organiseret nødpasning, nødundervisning og genåbning. I fik mulighed for at tænke tingene forfra. Hurtigt. Uden det sædvanlige bureaukrati, siger hun.

Statsministeren vender også tommelen op for Folketingets partier, som undervejs i forløbet har indgået aftaler i samlet flok.

- På kun én uge i marts aftalte vi to store økonomiske hjælpepakker. Og indgik en historisk trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om lønkompensation. Et enigt folketing stod bag aftalerne.

- Alt det har vi udrettet sammen. Vi har holdt hånden under tusindvis af virksomheder og tæt på en kvart million lønmodtagere.

- Trepartsaftalen viser styrken ved vores samfundskontrakt. Den offentlige sektor og den private sektor arbejder tæt sammen. Det er helt unikt, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren minder samtidig om, at man ikke kan have de store spenderbukser på for evigt.

- Efter sommer skal vi alle tilbage i en mere normal gænge, hvor man både finansierer forslag og prioriterer benhårdt.

- Rammen om regeringens økonomiske politik er fortsat balance mellem indtægter og udgifter i 2025.

- Vi har et ansvar for, at vi har noget at stå imod med, når en ny krise rammer, siger Mette Frederiksen.

Hun peger blandt andet på, at det kommer til at koste at gennemføre ambitionerne i klimaloven.

Den indeholder en ambition om, at Danmark inden 2030 skal reducere CO2-udslippet med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

- Her bliver vi nødt til at være ærlige over for hinanden og danskerne. Når vi omstiller vores samfund, vil det få konsekvenser. Der vil være omkostninger. Der vil være dilemmaer. Hensyn, vi skal tage.

- Til den sociale balance. Til beskæftigelsen. Til vækst og til den danske konkurrencekraft, siger hun.

